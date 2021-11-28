È morto ieri a causa di un ictus Eligio Pizzigallo, infettivologo. Aveva 78 anni. Era stato dirigente della clinica di malattie infettive dell’universits “Gabriele D’Annunzio” di Chieti. Era nato a Martina Franca ed il suo legame con la terra natìa era sempre strettissimo. Martedì la salma giungerà in Puglia, messa esequiale il 30 novembre alle 11,30 in Sant’Antonio.

Martedì 7 dicembre alle ore 17 gli amici dell’università e dell’Azione cattolica terranno una commemorazione di Eligio Pizzigallo con una messa nella chiesa Madonna della Sanità a Martina Franca.