Di Nino Sangerardi:

Sindaco e assessori hanno ratificato lo schema “ accordo di collaborazione “ tra Comune e Cluster Basilicata Creativa inerente il programma denominato Casa delle tecnologie emergenti di Matera.

La sinergia verterà, da parte di Basilicata Creativa, nell’organizzazione promozione segreteria e adempimenti riguardanti le attività di supporto “alle start up che avranno accesso ai processi formativi gestiti dai partner di progetto “ .

Tra l’altro, previa autorizzazione del Municipio materano, potrà sottoscrivere convenzioni con organismi pubblici e privati al fine di ideare e mettere in opera iniziative all’interno degli spazi scelti per il progetto .

Dovrà potenziare le azioni e i risultati della Casa delle tecnologie proponendo e supportando le proposte a valere sui bandi regionali nazionali e internazionali di interesse del Comune.

Per le mansioni elencate all’articolo n. 3 del protocollo “ il Cluster Basilicata Creativa si stima apportare un valore di cofinanziamento equivalente alle specifiche azioni che il Cluster metterà in atto pari a 250.000.00 euro . Il Cluster s’impegna a eseguire le attività di cui all’art. n . 3 direttamente a sua cura e spese “.

Durata dell’intesa fino al dieci dicembre 2024 .

Basilicata Creativa è un Cluster ( gruppo) di industrie culturali e creative che ricopre un ruolo di aggregatore di compagini e organizzazioni di ricerca (pubbliche e private), sede legale in Matera /Campus Università degli Studi della Basilicata.

Risale all’anno 2019 l’assegnazione al Comune del finanziamento statale di euro 15.000.000,00 per la Casa delle tecnologie emergenti(CTEMT) in cui realizzare laboratori e strumenti innovativi orientati verso comparti come Robotica 3D, Blockchain , 3D Video , Capture AR/ VR, Gemello Digitale, Giardino delle Tecnologie .

Atteso un impatto economico e sociale con aumento della competitività delle aziende presenti sul territorio locale e regionale , creazione di nuove imprese che possano diventare riferimento tecnico per “ competenze d’avanguardia in grado di affacciarsi sui nuovi mercati a cui le tecnologie emergenti possono dare accesso “ .

Intenzione della Giunta comunale , a maggioranza M5S , è svolgere una serie di eventi presso il Digital Hub San Rocco in Matera dedicati alla Casa delle tecnologie.

Per esempio : 11 dicembre 2021 inaugurazione Casa delle tecnologie emergenti, dal 13 al 18 dicembre 2021 si terrà il Digital Week CTEMT, il 19 dicembre 2021 ci sarà l’Open Day della CTEMT.

Quindi occorre acquisire servizi necessari come regia e live streaming, realizzazione contenuti sui pitch eseguiti nel corso delle attività , comunicazione social e coordinamento con Ufficio stampa , scouting e engagement e gestione speakers e moderatori, monitoraggio delle varie performance sui social network tramite definizione di metriche KPI .

Valore della fornitura euro 169.092,00 compreso Iva da aggiudicare tramite richiesta di offerta, a più operatori economici, da espletarsi mediante la piattaforma telematica ASMECOMM.