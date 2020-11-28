La situazione della Puglia, da un mese in qua, non è migliorata secondo il complesso dei parametri e la regione rinane nella condizione di partenza. Zona arancione.

Altre cinque regioni, in virtù dell’ordinanza del ministro della Salute, migliorano le rispettive situazioni: Calabria, Lombardia e Piemonte divengono area arancione mentre prima erano in zona rossa. Liguria e Sicilia passano da area arancione a gialla. In partenza, un mese fa circa, la Sicilia era area arancione come la Puglia.

Intervistato nel corso del programma “Il graffio”(Telenorba) il capo dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, ha detto che l’indice Rt medio per la Puglia è di 1,06. Su base provinciale, mentre vanno stabilizzandosi i parametri per Bari, Bat e Foggia, quella “che ora preoccupa è Brindisi”.