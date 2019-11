A Martina Franca, nei decenni scorsi, alcuni imprenditori riuscirono ad emergere oltre il livello locale e oltre la cultura prettamente contadina che reggeva l’economia del territorio.

Fra questi imprenditori, uno emerse nel settore del mobile: Vito Chirulli. La palazzina per la vendita e l’esposizione è diventata ormai parte del paesaggio a margine della statale 172 Taranto-Martina Franca, è diventata perfino una sorta di “segnale” per far sapere a che punto della strada ci si trovi, e per vari decenni andare in quella palazzina per comprare mobili, è stato avere fatto una cosa importante. Perché Vito Chirulli era un emblema del mobile, a livello regionale perfino.

Vito Chirulli, imprenditore di prima importanza di una Martina Franca che andava diventando il centro più importante del territorio, è morto oggi. Aveva 93 anni. Domani funerali nella chiesa Santa Famiglia in Martina Franca, inizio ore 9.