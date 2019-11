Di Anna Lodeserto:

Continuano gli appuntamenti per la stagione

teatrale 2019/2020 in Puglia.

Enrico Montesano porterà in scena il suo spettacolo Monologo non autorizzato in tre città pugliesi.

Stasera sarà in scena al Teatro Politeama Greco di Lecce.

Domani al Teatro Orfeo di Taranto.

Sabato 30 novembre 2019 sarà ospite del Teatro Verdi di Martina Franca.

Si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini dell’attore romano. Montesano presenterà al pubblico i cavalli di battaglia del suo repertorio, seppur con qualche rivisitazione che assicurerà il divertimento dello spettatore. Non mancheranno durante la serata le imitazioni celebri, le barzellette, le canzoni satiriche.

Durante lo spettacolo l’attore romano presenterà al pubblico uno dei nuovi personaggi nato dalla propria creatività, il rapper Femo Blas per gli amici Blas Femo.

Non mancheranno personaggi celeberrimi come la romantica donna inglese, Torquato il pensionato, Dudù e Cocò, zia Sally con i suoi preziosi consigli, Felice Allegria. Enrico Montesano proporrà uno spettacolo a contatto diretto con il pubblico. Non meno importanti saranno i momenti in cui si tratteranno temi politici ed attuali. Enrico Montesano è un attore, comico, sceneggiatore, conduttore tv e regista italiano. Durante la sua lunga carriera ( iniziata nel 1966 a teatro con l’opera Humor Nero) ha vinto numerosi e prestigiosi riconoscimenti. David di Donatello negli anni 1977, 1980, 1981. David di Donatello per il miglior regista esordiente nel 1986. Nel 2011 ha vinto il Premio Le Muse per il suo importante contributo al teatro. Enrico Montesano ha all’attivo 50 anni di carriera contraddistinti dall’eclettismo realizzato in diversi ambiti.