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Femminicidio in Veneto, uccisa 33enne A coltellate. Accusato il convivente

28 Ottobre 2025
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L’assassinio in provincia di Verona, a Castelnuovo del Garda. Una donna di 33 anni è stata accoltellata a morte. Accusato di averla uccisa l’uomo con cui viveva, 41 anni. Entrambi di nazionalita brasiliana.

 

 

 

 


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