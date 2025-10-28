L’assassinio in provincia di Verona, a Castelnuovo del Garda. Una donna di 33 anni è stata accoltellata a morte. Accusato di averla uccisa l’uomo con cui viveva, 41 anni. Entrambi di nazionalita brasiliana.
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