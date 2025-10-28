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Di Cerignola uno o più banditi. Assalto a portavalori in autostrada Bologna-Taranto nelle Marche: spari, coda fino a otto chilometri. Tre arresti Banda di pugliesi. Ieri pomeriggio la fallita rapina, tratto autostradale chiuso ad inizio mattina

28 Ottobre 2025
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Nella notte i tre arresti. Uno degli arrestati è piantonato in ospedale ad Ancona: è un 53enne di Cerignola. Verosimilmente non l’unico del commando arrivato dalla Puglia.

La tentata rapina dei criminali, tutti pugliesi, a due furgoni portavalori si è verificata in autostrada A14, carreggiata sud, all’altezza di Porto Recanati. Il colpo è fallito nonostante spari ed esplosioni fortissime. In autostrada Bologna-Taranto, fra Loreto e Porto Recanati, il traffico è stato gravato in maniera pesantissima: coda di veicoli fino a otto chilometri (immagine tratta da tweet di Franco Scarsella).

Indagini: è dato per scontato che si trattasse di un commando specializzato negli assalti ai portavalori, composto da sette banditi arrivati con tre auto. Autostrada disseminata di chiodi a tre punti.

Stamattina alle 7 il tratto autostradale, diciotto chilometri, è ancora chiuso.

 

 

 

 


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