Nella notte i tre arresti. Uno degli arrestati è piantonato in ospedale ad Ancona: è un 53enne di Cerignola. Verosimilmente non l’unico del commando arrivato dalla Puglia.

La tentata rapina dei criminali, tutti pugliesi, a due furgoni portavalori si è verificata in autostrada A14, carreggiata sud, all’altezza di Porto Recanati. Il colpo è fallito nonostante spari ed esplosioni fortissime. In autostrada Bologna-Taranto, fra Loreto e Porto Recanati, il traffico è stato gravato in maniera pesantissima: coda di veicoli fino a otto chilometri (immagine tratta da tweet di Franco Scarsella).

Indagini: è dato per scontato che si trattasse di un commando specializzato negli assalti ai portavalori, composto da sette banditi arrivati con tre auto. Autostrada disseminata di chiodi a tre punti.

Stamattina alle 7 il tratto autostradale, diciotto chilometri, è ancora chiuso.