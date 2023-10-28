Primo tempo con il Lecce più pericoloso degli avversari ma Torino in vantaggio, sul finale della prime frazione di gioco, con gol di Buongiorno. Il Lecce nella ripresa non è riuscito a riequilibrare il risultato. Finale al “Via del Mare”, Lecce-Torino 0-1 nell’anticipo della decima giornata del campionato di calcio di serie A.

Si sono disputate oggi cinque partite di anticipo per l’ottava giornata di serie D girone. Fra queste Bitonto-Città di Gallipoli 2-1, Fidelis Andria-Angri 0-0, Gravina in Puglia-Martina 2-2, Palmese-Città di Fasano 2-3. In classifica allunga la Città di Fasano grazie al successo esterno: ha 18 punti, tre in più del Martina e quattro più di Gelbison e Team Altamura (che giocherà domani).