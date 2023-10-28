rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Lecce-Torino 0-1. L’allungo del Fasano Calcio serie A e serie D girone H: risultati delle squadre pugliesi oggi

28 Ottobre 2023
Screenshot 20220828 213417

Primo tempo con il Lecce più pericoloso degli avversari ma Torino in vantaggio, sul finale della prime frazione di gioco, con gol di Buongiorno. Il Lecce nella ripresa non è riuscito a riequilibrare il risultato. Finale al “Via del Mare”, Lecce-Torino 0-1 nell’anticipo della decima giornata del campionato di calcio di serie A.

Si sono disputate oggi cinque partite di anticipo per l’ottava giornata di serie D girone. Fra queste Bitonto-Città di Gallipoli 2-1, Fidelis Andria-Angri 0-0, Gravina in Puglia-Martina 2-2, Palmese-Città di Fasano 2-3. In classifica allunga la Città di Fasano grazie al successo esterno: ha 18 punti, tre in più del Martina e quattro più di Gelbison e Team Altamura (che giocherà domani).

BuenaOnda1080x230


allegro italia

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione