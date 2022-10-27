Di seguito il comunicato:
Venerdì 28 ottobre, ore 9, a Villaggio Don Bosco, sede della Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus. Coinvolti Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia, il Garante dei Diritti del Minore, dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione, l’Università degli Studi di Foggia e il CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza).
A dirigere i lavori sarà il direttore della Fondazione, Antonio De Maso, insieme con la presidente Rita De Padova, con il docente Pierpaolo Magliocca (delegato al welfare dell’Unifg) e la presidente CROAS, Filomena Matera.
A intervenire: Giusi Toto, ricercatrice Unifg; Giuseppe Del Grosso, consigliere Ordine Assistenti Sociali Puglia e funzionario Ufficio Garante dei Diritti del Minore della Regione; Elisa Ventura, Area Minori del CNCA; Ivana Montanarella, educatrice della cooperativa Kairos. Al termine della mattinata previsto un light lunch.
L’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia (CROAS), inoltre, riconosce ai partecipanti l‘accreditamento per la formazione continua (quattro crediti formativi – ID 48660 – con rilascio di un attestato.