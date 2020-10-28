Alle dieci e mezza in largo Giannella il ritrovo. Movimento Impresa ha organizzato per stamani la manifestazione di protesta che riguarda principalmente i ristoratori, concetto che peraltro può essere ampliato ai titolari di bar. Prevedibile partecipazione anche da altre categorie di imprenditori penalizzati dalle limitazioni disposte con il recente decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Partecipazione alla manifestazione barese da tutta la Puglia, si prospetta.
1 Maggio 2026Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma