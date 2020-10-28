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Bari: stamattina la manifestazione di protesta contro il dpcm In largo Giannella il ritrovo

28 Ottobre 2020
bari panorama

Alle dieci e mezza in largo Giannella il ritrovo. Movimento Impresa ha organizzato per stamani la manifestazione di protesta che riguarda principalmente i ristoratori, concetto che peraltro può essere ampliato ai titolari di bar. Prevedibile partecipazione anche da altre categorie di imprenditori penalizzati dalle limitazioni disposte con il recente decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Partecipazione alla manifestazione barese da tutta la Puglia, si prospetta.


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