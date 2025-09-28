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Volley maschile: Italia campione del mondo. Successo a guida pugliese La nazionale di De Giorgi conferma il titolo iridato, in finale il successo per 3-1 sulla Bulgaria

28 Settembre 2025
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Italia-Bulgaria 3-1, la nazionale italiana si conferma campione mondiale di pallavolo maschile. In finale la squadra allenata da Ferdinando De Giorgi ha giocato all’insegna del continuo richiamo alla serenità da parte dell’allenatore di Squinzano.

La Puglia esprime anche il presidente della Federvolley: Giuseppe Manfredi, di Alberobello, che se oggi ha festeggiato a Manila il titolo ridato maschile, poche settimane fa ha celebrato il successo mondiale dell’altra straordinaria squadra, la nazionale femminile allenata da Julio Velasco.

Fefè De Giorgi ha così vinto con lannazionale azzurra il suo quinto titolo mondiale: il secondo consecutivo da allenatore mentre da giocatore ne aveva vinti tre.

 

 

 

 


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