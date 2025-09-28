Pranzo mondiale con Fefè. Alle 12,30 ora italiana la finale di Manila. Nelle Filippine si è disputato in questi giorni il campionato del mondo di pallavolo maschile. In finale si gioca Italia-Bulgaria. La nazionale italiana, che è campione del mondo in carica, è allenata dal pugliese Ferdinando De Giorgi (è pugliese pure il presidente della federazione, Giuseppe Manfredi di Alberobello). Oggi altro campionato del mondo: con la prova maschile su strada si chiude la rassegna iridata a Kigali, Ruanda. È la prima volta in Africa.

Calcio, serie A: si gioca alle 18 la partita fra Lecce e Bologna. I salentini che segnano poco (per non dire quasi nulla) affrontano la formazione rossoblu che in settimana è stata impegnata in coppa dei campioni.

Serie C girone C: fra le partite in programma oggi Casarano-Salernitana (ore 15); Audace Cerignola-Catania, Latina-Team Altamura (ore 17,30); Monopoli-Cavese (ore 20,30).

Serie D girone H: Francavilla in Sinni-Sarnese, Nardò-Nola, Pompei-Ferrandina, Sarnese-Martina (ore 15); Acerrana-Città di Fasano, Manfredonia-Barletta, Virtus Francavilla Fontana-Real Normanna (ore 15,30); Fidelis Andria-Gravina in Puglia, Heraclea-Afragolese (ore 16).

Eccellenza pugliese: Atletico Racale-Bisceglie, Brindisi-Toma Maglie, Gallipoli-Atletico Acquaviva, Novoli-Foggia Incedit, Nuova Spinazzola-Brilla Campi, Taranto-Bitonto, Taurisano-Canosa (ore 15,30); Unione calcio-Ugento (ore 16); Virtus Mola-Galatina (ore 16,30); Polimnia-Soccer Massafra (ore 20).