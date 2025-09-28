rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Italia-Bulgaria finale mondiale del volley maschile con l’allenatore pugliese, mondiale di ciclismo, Lecce-Bologna e le altre Calcio: gli impegni in serie C girone C, serie D girone H ed Eccellenza

28 Settembre 2025
Screenshot 20220828 213417

Pranzo mondiale con Fefè. Alle 12,30 ora italiana la finale di Manila. Nelle Filippine si è disputato in questi giorni il campionato del mondo di pallavolo maschile. In finale si gioca Italia-Bulgaria. La nazionale italiana, che è campione del mondo in carica, è allenata dal pugliese Ferdinando De Giorgi (è pugliese pure il presidente della federazione, Giuseppe Manfredi di Alberobello). Oggi altro campionato del mondo: con la prova maschile su strada si chiude la rassegna iridata a Kigali, Ruanda. È la prima volta in Africa.

Calcio, serie A: si gioca alle 18 la partita fra Lecce e Bologna. I salentini che segnano poco (per non dire quasi nulla) affrontano la formazione rossoblu che in settimana è stata impegnata in coppa dei campioni.

Serie C girone C: fra le partite in programma oggi Casarano-Salernitana (ore 15); Audace Cerignola-Catania, Latina-Team Altamura (ore 17,30); Monopoli-Cavese (ore 20,30).

Serie D girone H: Francavilla in Sinni-Sarnese, Nardò-Nola, Pompei-Ferrandina, Sarnese-Martina (ore 15); Acerrana-Città di Fasano, Manfredonia-Barletta, Virtus Francavilla Fontana-Real Normanna (ore 15,30); Fidelis Andria-Gravina in Puglia, Heraclea-Afragolese (ore 16).

Eccellenza pugliese: Atletico Racale-Bisceglie, Brindisi-Toma Maglie, Gallipoli-Atletico Acquaviva, Novoli-Foggia Incedit, Nuova Spinazzola-Brilla Campi, Taranto-Bitonto, Taurisano-Canosa (ore 15,30); Unione calcio-Ugento (ore 16); Virtus Mola-Galatina (ore 16,30); Polimnia-Soccer Massafra (ore 20).

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione