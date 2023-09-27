Di seguito il comunicato:

Per l’ultima tappa del viaggio nell’innovazione in agricoltura targato Fruit Communication e Doctor Farmer si torna in Puglia. Protagonista una tra le colture simbolo di questo territorio: l’olivo.

Si terrà infatti giovedì 28 settembre la Olive Exhibition, l’ottava e ultima tappa del viaggio che, iniziato a maggio con la Cherry Exhibition, ha fatto tappa nelle diverse regioni d’Italia alla volta dell’informazione e della condivisione in agricoltura.

L’Olive Exhibition vi aspetta giovedì 28 settembre alle ore 15.00

presso l’Azienda Agricola Agresti di Andria (BT).

Produzione e utilizzo di digestato come fertilizzante organico, difesa dell’olivo ed efficientamento irriguo in olivicoltura: questi i focus attorno cui ruoterà la giornata tecnica in campo.

L’evento – gratuito e aperto a tutti – prenderà il via con i saluti istituzionali a cura di Oronzo Milillo, Presidente dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Bari.

La Kiwi Exhibition allora entrerà nel vivo con l’intervento a due voci di Francesco Loprieno e Savino Agresti, rispettivamente agronomo e titolare dell’Azienda Agricola Agresti, dal titolo: “Digestato come fertilizzante, difesa ed efficientamento irriguo in olivicoltura”.

La parola passerà quindi a Salvatore Camposeo – Prof. Ord. Arboricoltura generale presso l’Università di Bari che approfondirà l’“Utilizzo di digestato in olivicoltura come fertilizzante organico”. Chiuderà la cerchia delle relazioni di tecnici ed esperti, un “Aggiornamento sul controllo della mosca dell’olivo” a cura dell’agronomo e fitoiatra Antonio Guario.

Come di consueto, spazio sarà poi dedicato alle soluzioni proposte dalle aziende di servizi e prodotti per l’agricoltura partner dell’evento.

Nell’ordine, relazioneranno:

Vincenzo Coscia di FMC con “Exirel® Bait: efficacia e sostenibilità nella lotta alla mosca dell’olivo (Bactrocera oleae)”;

Giuseppe Depinto di Corteva con “L’innovazione di Corteva per l’olivicoltura”;

Andreas Storti di Abomin con “Nutrire le piante in modo rivoluzionario”;

Domenico Labriola di Diachem con “La sostenibilità in olivicoltura: tra presente e futuro”;

Andrea Bergamaschi di UPL con “La protezione dell’olivo per UPL”.

A tutti gli iscritti regolarmente ai rispettivi ordini e collegi professionali che prenderanno parte alla Olive Exhibition saranno riconosciuti i crediti formativi professionali (CFP).

A chiudere anche l’ultima Exhibition un buffet offerto dagli organizzatori che – tra prodotti locali e un flûte di prosecco – sancirà ufficialmente la fine del viaggio 2023 dedicato all’innovazione in agricoltura.

Un viaggio che, dopo aver fatto tappa in Sicilia, Toscana e Lazio, è dunque pronto a tornare in Puglia – lì da dove tutto è iniziato – per collezionare anche l’ultimo bagaglio all’ombra degli ulivi.

Link di iscrizione: https://forms.gle/i6UiRj1kCP7Zu6Ev5

Link per raggiungere l’azienda: https://bit.ly/3EjjdpX