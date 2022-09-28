Di seguito il comunicato:
Per celebrare l’annuncio della serie “Supersex” di Netflix, ispirata alla vita del noto pornodivo Rocco Siffredi, l’innovativo magazine MOW (mowmag.com) pubblica in esclusiva una foto del protagonista, l’attore Alessandro Borghi, in compagnia del veicolo più romantico mai creato: la motocicletta. Si tratta del medesimo e iconico modello, una nipponica Yamaha Tenere 600, con cui Rocco Siffredi viaggiava in giovane età tra Parigi e Ortona (Ch) in Abruzzo. Le motociclette e il motocross sono infatti tra le più grandi passioni nella vita del famoso attore, regista e produttore di cinematografia per adulti. Sull’innovativo magazine lifestyle di AM Network sono confrontate alcune fotografie dell’epoca, che ritraggono un giovane Rocco Siffredi nella capitale francese e in sella al motociclo originale.
https://mowmag.com/lifestyle/il-tenere-600-nella-serie-supersex-di-netflix-ispirata-alla-vita-e-alla-moto-di-rocco-siffredi-ecco-le-foto-esclusive
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