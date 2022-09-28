Di seguito il comunicato:



Per celebrare l’annuncio della seriedi Netflix, ispirata alla vita del noto pornodivo, l’innovativo magazine(mowmag.com) pubblical’attore, in compagnia del veicolo più romantico mai creato: la motocicletta. Si tratta del medesimo e iconico modello, una nipponica, con cui Rocco Siffredi viaggiava in giovane età tra(Ch) in Abruzzo. Le motociclette e il motocross sono infatti tra le più grandi passioni nella vita del famoso attore, regista e produttore di cinematografia per adulti. Sull’innovativo magazine lifestyle di AM Network sono confrontate, che ritraggono un giovanee in sella al motociclo originale.