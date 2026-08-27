Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Un crescendo che dura da 24 anni ed è pronto ad affrontare in scioltezza l’ambito traguardo del quarto di secolo, perché la freschezza è insita nel suo Dna, vantando numerosi giovani nella macchina organizzativa. Anzi, diverse generazioni di giovani vi hanno partecipato nell’organizzazione.

La 24ª edizione del “Festival del Fico Mandorlato” anche quest’anno porterà a San Michele Salentino migliaia di persone, che non intendono mancare ad un appuntamento tradizionale dell’Estate pugliese dove si incontrano natura e cultura, prodotti tipici e tradizioni, musica ed economia. Tutto in due giorni: il 29 e 30 agosto prossimi. Tutto in un luogo: San Michele Salentino.

Promosso dal Comune di San Michele, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Consorzio di Torre Guaceto, Tenuta Moreno, Ais Puglia – Delegazione di Brindisi e organizzato da Hortus Puglia Aps, il Festival prevede la presenza di stand con degustazione e vendita di Fico Mandorlato e fichi freschi e ha in programma, ancora, degustazioni guidate di vini dolci di Puglia abbinati al Fico Mandorlato.

L’evento prenderà il via alle 19:30 di sabato 29 agosto con la presentazione del libro “Dieta Mediterranea. Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità”, a cura di Vincenza Giaffredi e Daniele Nucci, con la moderazione dello chef Angelo Raccontacibi. Seguirà il convegno sulla rilevanza della promozione dei prodotti agroalimentari per la tutela del paesaggio, con la partecipazione del sindaco Giovanni Allegrini, del presidente di Hortus Puglia Pierangelo Argentieri e delle delegazioni ospiti provenienti dalle altre Città del Fico.

Ed alle 22:00 sarà solo “Dance Tarantella”, spettacolo musicale e tour di piazza tra musica popolare e ritmi dance-elettronici.

Domenica, 30 agosto, la tradizione enogastronomica sarà esaltata dalla 16ª edizione del concorso “I migliori vini dolci di Puglia incontrano il Fico Mandorlato”, che si svolge in diretta con l’Associazione Italiana Sommelier, mentre è previsto lo spettacolo di teatro e danza con la regia di Giuseppe Ciciriello e la compagnia Creatura Dance Research. A seguire, il concerto di Antonio Castrignanò, dove la vera padrona sarà la musica popolare salentina.

Alla 24ª edizione del “Festival del Fico Mandorlato” sono ancora abbinati ulteriori momenti qualificanti. In questa due giorni tutta da vivere come dimenticare la “Mostra pomologica con tutte le varietà di fichi del Mediterraneo”, organizzata da Francesco Minonne, Libero professionista, esperto in Biodiversità del Germoplasma frutticolo pugliese? E come fare a meno di non partecipare ai “Laboratori di degustazione sulle tipologie di fichi freschi e non solo”?

Sulla soglia della sua 25ª edizione, il “Festival del Fico Mandorlato” marca fortemente il tema della sostenibilità e delle piccole realtà cittadine. «Sostenibilità, ben vivere e recupero di una consolidata identità territoriale quest’anno sono ancora più evidenti – dice Pierangelo Argentiero, presidente di Hortus Puglia -. Notare l’impegno delle nuove generazioni, quelle che sono nate in questo scorcio di secolo, significa che il passaggio del testimone è avvenuto diverse volte e che questa manifestazione non è mai fine a sé stessa, ma diventa momento di crescita culturale costante su diversi temi, tutti raggruppati nei concetti di sostenibilità, identità territoriale e recupero urbano e rurale di un territorio, anch’esso unico per le sue tipicità».

«Il Festival del Fico Mandorlato è un evento identitario per San Michele Salentino, che racconta la nostra storia, le tradizioni e il legame con il territorio – commenta il sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini -. La manifestazione rappresenta anche un importante passaggio generazionale: tanti giovani sono oggi in prima linea e contribuiscono con entusiasmo a custodirla e farla crescere. Il frutto di questo albero antico, al di là dell’articolo che lo precede, continua ad affascinare chi scopre per la prima volta la nostra tradizione. Una tradizione fatta di fatica, lavoro ed esperienza, tramandata nel tempo e oggi pronta a guardare al futuro».

E l’assessora alla Cultura Tiziana Barletta osserva: «Il festival del fico mandorlato di San Michele Salentino non si limita solo a valorizzare in maniera sapiente e ricercata questo prodotto tipico della nostra tradizione salentina, ma ogni anno ha la capacità di rinnovarsi nei contenuti riuscendo a coniugare con incredibile maestria arte, cultura, spettacolo e valori universali. Un festival – aggiunge – che ha il pregio di saper narrare con delicatezza e cura la tradizione legata al fico mandorlato: prodotto ambrato e profumato, incredibilmente genuino fatto di ingredienti semplici ed essenziali che ne conferiscono un sapore unico e inconfondibile, le cui caratteristiche sembrano anche saper raccontare la bellezza di un territorio e soprattutto di una comunità fatta di gente autentica e laboriosa, solare e accogliente».

San Michele Salentino è un centro in piena attività di riflessione su tutte le questioni legate ai piccoli borghi e la 24ª edizione del “Festival del Fico Mandorlato” che fa? Il 29 e 30 agosto propone la Mostra fotografica a cura dell’Associazione SUN, con presentazione dei finalisti del Concorso fotografico “Abitare il silenzio”. Se lo scorso anno vi potevano essere mille buone ragioni per godersi il Festival, quest’anno ce ne sono mille e…una.