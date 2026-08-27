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22 Agosto 2026
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: medagliere AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - La prima dell'Italia è d'argento nel nuoto con Viola Scotto Di Carlo, 50 m farfalla femminile. La centesima d'oro con Gabriele Guidi Rontani, pugilato 70 kg

Ceglie Messapica, prosegue “La piazza”: oggi Tajani, Urso, Leo fra gli altri Iniziata ieri

28 Agosto 2026
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Di seguito il comunicato:

Tre giorni di incontri, interviste e dibattiti che porteranno in Puglia esponenti del Governo, rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, politici, manager, imprenditori, accademici ed esponenti della società civile.

Al centro delle tre serate ci saranno alcune delle principali sfide che riguardano il futuro dell’Italia e dell’Europa: dalla competitività del sistema industriale all’energia e alla transizione ecologica, dalle infrastrutture allo sviluppo della ZES e del Mezzogiorno, fino al lavoro, all’innovazione e alle trasformazioni sociali.

Nata nel 2018, “La Piazza – Il Bene Comune” è diventata negli anni uno degli appuntamenti più rilevanti dell’estate politica ed economica italiana, trasformando il centro storico di Ceglie Messapica in un luogo di confronto tra istituzioni, imprese, politica, territori e società civile. 

Una delle principali novità dell’edizione 2026 sarà il I° Raduno Nazionale di Tutte le Forze Politiche Giovanili, in programma venerdì 28 e sabato 29 agosto, a partire dalle ore 10.00, presso la Masseria Grieco.

Per la prima volta i giovani delle diverse forze politiche italiane si ritroveranno insieme per confrontarsi, al di là degli schieramenti e delle appartenenze, sui grandi temi e sul futuro del Paese.

Due mattinate pensate per mettere a confronto sensibilità, idee e visioni differenti, riunendo nello stesso luogo una nuova generazione di protagonisti della vita pubblica italiana.

Al centro del confronto ci saranno le priorità e le proposte dei giovani impegnati nei partiti, ma anche le differenze, le distanze e i possibili punti di incontro tra esperienze politiche diverse. Un’occasione per osservare da vicino idee, linguaggi e sensibilità della generazione che sarà chiamata nei prossimi anni a contribuire alla costruzione dell’Italia di domani.

Il programma non sarà composto soltanto da incontri e dibattiti. In entrambe le giornate è previsto anche un momento conviviale dedicato alla cultura e alle tradizioni pugliesi, con un pranzo collettivo insieme alle custodi dei saperi e della cultura gastronomica locale.

Dalla preparazione delle orecchiette alle altre specialità tipiche del territorio, sarà un modo per conoscere la Puglia e, allo stesso tempo, proseguire il confronto fuori dagli appuntamenti più strutturati.

 

Di seguito lo stralcio del programma relativo a oggi e domani:

 VENERDÌ 28 AGOSTO – ORE 10.00

I° Raduno Nazionale di Tutte le Forze Politiche Giovanili

Masseria Grieco, Contrada Grieco, 72017 Ostuni (BR)

 

VENERDÌ 28 AGOSTO – ORE 18.30

La Piazza – Il Bene Comune

Piazza Plebiscito, Ceglie Messapica (BR)

 

Al termine: Light dinner e networking

Piazza Vecchia, Ceglie Messapica (BR)

 

SABATO 29 AGOSTO – ORE 10.00

I° Raduno Nazionale di Tutte le Forze Politiche Giovanili

Masseria Grieco, Contrada Grieco, 72017 Ostuni (BR)

 

SABATO 29 AGOSTO – ORE 18.30

La Piazza – Il Bene Comune

Piazza Plebiscito, Ceglie Messapica (BR)

 

Al termine: Light dinner e networking

Piazza Vecchia, Ceglie Messapica (BR)


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