Scrive Sara Putignano:



Un grande grazie al Ginesio festival per questo premio.

Un grazie alla giuria e a tutti coloro che hanno lavorato per questo bellissimo festival.

Sono stati due giorni intensi , in un’unica piazza le distanze tra tutti si sono fatte corte e lo stare insieme è diventato un’occasione rara di confronto e condivisione.

Ci sono stati bellissimi incontri ed è stata pura gioia avere come compagno di premio quel gran talento di Lino Musella .

Questo premio rappresenta una fonte di grande incoraggiamento per il mio percorso, questa fiducia aiuta tanto il modo di guardare avanti e voglio condividerlo con tutti coloro che ogni giorno si impegnano per amare e onorare questo mestiere, a chi si impegna nel costruire e ricostruire valori con grande cura e rispetto per se e gli altri.

E credo che ci sia molto bisogno di cura e rispetto.

San Ginesio è un luogo che ha nelle mura ferite l’energia della rinascita e la porterò con me sempre.

Un grande grazie poi alle persone che mi vogliono bene e mi sostegno da lontano e da vicino. Mi sento così spesse volte persa che senza di voi sarebbe tutto molto difficile.

Buon sole e che San Ginesio ci protegga sempre.

Ci vediamo in giro.

PS tanti complimenti a Ermenegildo Parrocchia che ha scolpito questa bellissima opera d’arte.