Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 28 agosto 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 247
Provincia di Bat: 43
Provincia di Brindisi: 94
Provincia di Foggia: 99
Provincia di Lecce: 242
Provincia di Taranto: 129
Residenti fuori regione: 32
Provincia in definizione: 32
21.046
Persone attualmente positive
252
Persone ricoverate in area non critica
12
Persone in terapia intensiva
1.420.026
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 467.244
Provincia di Bat: 125.859
Provincia di Brindisi: 136.980
Provincia di Foggia: 205.588
Provincia di Lecce: 297.116
Provincia di Taranto: 197.271
Residenti fuori regione: 15.085
Provincia in definizione: 4.910