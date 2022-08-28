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Puglia: 1450053 positivi a test corona virus, incremento di 890 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

28 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 28 agosto 2022

890

Nuovi casi

7.857

Test giornalieri

6

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 247
Provincia di Bat: 43
Provincia di Brindisi: 94
Provincia di Foggia: 99
Provincia di Lecce: 242
Provincia di Taranto: 129
Residenti fuori regione: 32
Provincia in definizione: 32
21.046

Persone attualmente positive

252

Persone ricoverate in area non critica

12

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.450.053

Casi totali

12.445.363

Test eseguiti

1.420.026

Persone guarite

8.981

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 467.244
Provincia di Bat: 125.859
Provincia di Brindisi: 136.980
Provincia di Foggia: 205.588
Provincia di Lecce: 297.116
Provincia di Taranto: 197.271
Residenti fuori regione: 15.085
Provincia in definizione: 4.910

 

 

 

 

 

 

 

 


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