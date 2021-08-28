Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 28 agosto 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 77
Provincia di Bat: 45
Provincia di Brindisi: 35
Provincia di Foggia: 51
Provincia di Lecce: 68
Provincia di Taranto: 20
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 9
4.646
Persone attualmente positive
238
Persone ricoverate in area non critica
22
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.221
Provincia di Bat: 27.333
Provincia di Brindisi: 20.831
Provincia di Foggia: 46.404
Provincia di Lecce: 29.497
Provincia di Taranto: 40.344
Residenti fuori regione: 951
Provincia in definizione: 450