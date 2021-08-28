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Puglia: 263031 positivi a test corona virus, incremento di 304 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

28 Agosto 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 28 agosto 2021

304

Nuovi casi

15.321

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 77
Provincia di Bat: 45
Provincia di Brindisi: 35
Provincia di Foggia: 51
Provincia di Lecce: 68
Provincia di Taranto: 20
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 9
4.646

Persone attualmente positive

238

Persone ricoverate in area non critica

22

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

263.031

Casi totali

3.249.481

Test eseguiti

251.683

Persone guarite

6.702

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.221
Provincia di Bat: 27.333
Provincia di Brindisi: 20.831
Provincia di Foggia: 46.404
Provincia di Lecce: 29.497
Provincia di Taranto: 40.344
Residenti fuori regione: 951
Provincia in definizione: 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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