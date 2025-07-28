Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:
Aeroporti di Puglia comunica che, nel corso delle attività di monitoraggio eseguite periodicamente sulle aree a verde dell’aeroporto di Bari, è stata segnalata all’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia la presenza di piante di olivo potenzialmente attaccate da xylella fastidiosa –subspecie pauca .
A seguito della segnalazione, è stato effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici dei competenti uffici regionali, con contestuale prelievo di campioni dagli esemplari individuati.
Ad esito degli stessi, avuta conferma della presenza del batterio su 8 (otto) alberi, Aeroporti di Puglia comunica che, a far data da oggi, si procederà all’eradicazione degli esemplari infetti.