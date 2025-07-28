Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, verso Taranto.

Contestualmente, saranno chiuse l’area di servizio “Le Fonti ovest” e l’area di parcheggio “Virgilio ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP236 verso Bari, SS16 Tangenziale di Bari in direzione di Brindisi, fino all’uscita 13, SS100 verso Taranto e SP125 Acquaviva-Sammichele verso Acquaviva delle Fonti e rientrare sulla A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti.

—–

Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, nelle due notti di martedì 29 e mercoledì 30 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l’allacciamento con la Tangenziale di Bari, in direzione della Tangenziale.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Modugno, in entrata verso la Tangenziale e chiuso anche l’allacciamento SS96/R88, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla D94, verso la Tangenziale. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla A14 ed è diretto verso la Tangenziale di Bari, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bari Zona Industriale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere la Tangenziale;

per chi proviene da Modugno ed è diretto verso la Tangenziale di Bari, seguire le indicazioni per Bari percorrendo la SP1 Bari-Modugno e la SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere la Tangenziale.

—–

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.