Varie regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile ). Fra queste la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centrosettentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sul versante adriatico centrale della Puglia.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.