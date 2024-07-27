Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Quarta e ultima giornata di programmazione per la rassegna «Vivaio» dedicata

al teatro italiano under 35 e in corso a Terlizzi, città pugliese dei fiori

dove si coltivano anche i nuovi talenti del palcoscenico. Il programma di

domenica 28 luglio prevede, dalle ore 17 alle ore 20, nelle aule

dell’istituto Gesmundo-Moro-Fiore, l’installazione a ingresso gratuito

intitolata «Un viaggio che non abbiamo mai fatto», una performance di

narrazione, teatro fisico e visivo del collettivo Usine Baug pensata in

forma di itinerario verso la Palestina.

Alle 20.45 ci si sposterà in un luogo simbolo di Terlizzi, lo spazio

polifunzionale e inclusivo alle S.e.r.r.e., nato per iniziativa della

cooperativa sociale Zorba per riqualificare un terreno incolto e promuovere

i valori del welfare culturale. Qui il performer romano Giovanni Onorato,

formatosi con Roberto Latini, Daria Deflorian, Antonio Rezza e il Teatro

Valdoca, porterà in scena «Suck My Iperuranio». Più che di una stand-up

comedy, si tratta di una scrittura originale per attore solo, ironica e

straziante ispirata ai racconti di Heinrich Böll, con la quale Onorato ha

vinto il contest Pillole e il concorso Luna Crescente oltre ad essere stato

finalista a Direction Under 30 e Martelive. Seguirà, alle ore 22.30, il

concerto a ingresso libero di Cantiere Comune Mediterraneo, collettivo

aperto alla ricerca di un suono capace di unire le musiche del Mare Nostrum.

Inoltre, alle ore 20, prima dell’inizio dello spettacolo, la rassegna,

sostenuta da Ministero della Cultura, Comune di Terlizzi e Camera di

Commercio di Bari con Rai Radio3 media partner, prevede uno spazio di

racconto intitolato «Germogli» attraverso il quale verranno proposte storie

di ragazzi e ragazze che cambiano la Puglia e il mondo. E per consentire ai

genitori la partecipazione, «Vivaio» prevede anche un servizio gratuito di

animazione ludica di strada per bambini e bambine dai 3 ai 10 anni.

Il costo del singolo biglietto è di 12 euro (8 euro per gli under 30).

Acquisto online su diyticket all’indirizzo

https://www.diyticket.it/festivals/447/vivaio-coltivare-il-teatro-in-citta.

Info 340.5088491 e vivaio.terlizzi@gmail.com

<mailto:vivaio.terlizzi@gmail.com> .