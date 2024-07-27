Di seguito il comunicato:

Dal 7 al 14 agosto 2024 torna “Pasqualino Gourmet”, la grande festa interamente dedicata al tradizionale panino simbolo gastronomico della capitale dei trulli, e, in occasione del food festival, Alberobello (Ba) si prepara a rivivere anche il “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet”, concorso che decreta la migliore proposta fra le varie ispirate al panino Pasqualino a cura delle attività gastronomiche partecipanti alla manifestazione.

Le attività artigianali e commerciali di Alberobello saranno quindi presenti per otto giorni alla sesta edizione dell’evento per proporre le proprie specialità ai visitatori, ma si metteranno anche il gioco per il contest. Protagonisti saranno i piatti ispirati al panino più amato della cittadina pugliese, che saranno giudicati da una giuria di esperti, domenica 11 agosto a partire dalle ore 18:30, in base a gusto, qualità delle materie prime utilizzate, aspetto estetico e innovatività. Spazio quindi alla fantasia, ma sempre rispettando gli ingredienti che caratterizzano il panino tipico di Alberobello: semplice e gustoso, con tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata, negli anni 50 diventò uno spuntino imperdibile per gli studenti che frequentavano la cittadina in provincia di Bari. I vincitori del contest saranno premiati sul palco di Pasqualino Gourmet nel corso della serata di mercoledì 14 agosto, l’ultima del festival.

L’appuntamento con la sesta edizione di Pasqualino Gourmet è ogni giorno, dal 7 al 14 agosto a partire dalle ore 17, in via Barsento. Come in ogni edizione sarà possibile assaggiare rivisitazioni gourmet del panino Pasqualino, fra primi, specialità di carne, di pesce e tanto altro, grazie agli stand gastronomici a cura degli artigiani e dei commercianti di Alberobello, che si riuniranno per otto giorni con l’obiettivo di valorizzare questo panino tipico, che è ormai parte della tradizione del comune nel cuore della Valle d’Itria. Ma Pasqualino Gourmet non è solo gastronomia, è anche musica e tanto divertimento: ogni sera, a partire dalle ore 21, appuntamento con i live, dalla musica popolare a quella pop, dal rock ai grandi successi internazionali, e, a seguire, con il dj set che animerà la festa fino a tardi, mentre in contemporanea sarà allestita un’area giochi per intrattenere i più piccoli.

L’evento è organizzato dall’Associazione Gourmet Eventi di Alberobello, presieduta da Luigi Giliberti, con il patrocinio del Comune di Alberobello, della Regione Puglia e dell’Associazione italiana ristoratori di strada. Per la sesta edizione saranno tutte di Alberobello le attività che prenderanno parte alla manifestazione con i loro stand: Profumi dal Ponte, La bombetta di Alberobello, Cibum, Pescheria da Carlo, Macelleria Pugliese, Ristorante Puglianova, Macelleria Arrosto Misto, L’incontro lounge bar, Birroteca Pugliese, Fruit Box e Crispus.

L’ingresso alla manifestazione è libero e tutte le informazioni sull’evento e sul programma sono disponibili sulle pagine social ufficiali Pasqualino Gourmet.

PROGRAMMA MUSICALE

Mercoledì 7 agosto : Rocco Sugar (Zucchero Cover Band)

Giovedì 8 agosto : Bread & Pussy (grandi successi anni 70-80 in chiave rock)

Venerdì 9 agosto : Alla Bua (musica popolare salentina)

Sabato 10 agosto : Libera Nos A Malo (Ligabue Cover Band)

Domenica 11 agosto : Arakne Mediterranea (musica popolare salentina)

Lunedì 12 agosto : Game Boy (grandi successi dance anni 80-90-2000)

Martedì 13 agosto : The Commercialisti (Summer Hits 2023/24)

Mercoledì 14 agosto : I Komandanti & Cucchia (Vasco Cover Band, ospite speciale il sassofonista di Vasco)

Tutte le sere Viviano Bagnardi DJ set dalle 23:00

LA STORIA DI PASQUALINO

Intorno alla fine degli anni ’50 del secolo scorso, grazie all’intuizione di Pasquale Dell’Erba, dinamico ed eclettico salumiere, nasce il Pasqualino, panino tipico di Alberobello. Semplice e gustoso, innovativo nella sua composizione, si affermò in particolare tra i giovani studenti dell’epoca, tanto da diventare un’eccellenza di Alberobello, tramandata da generazioni di salumieri. La ricerca, condotta attraverso testimonianze documentate, ha portato a definire la ricetta originale del Panino Pasqualino: panino rosetta/tartaruga, tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata. L’Associazione Pasqualino Gourmet, nel pieno rispetto della tradizione, si pone l’obiettivo di continuare a valorizzare il Pasqualino e rielaborarlo in chiave gourmet.