A metà pomeriggio per Lucera (immagine tratta da video di Francesco Conte) era stato diffuso il codice rosso nel bollettino di aggiornamento della protezione civile pugliese per il maltempo.

Oltre che nel foggiano, vento e temporali e grandine sono stati segnalati in vari centri del barese, nel brindisino ed in serata nel leccese. A Brindisi era stato anche diramato l’allarme per due dispersi in mare, allarme presto rientrato.

Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)