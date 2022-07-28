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Ieri temporali, grandine e vento dal foggiano al Salento. Ondate di calore: oggi Bari bollino giallo Bollettino del ministero della Salute

28 Luglio 2022
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A metà pomeriggio per Lucera (immagine tratta da video di Francesco Conte) era stato diffuso il codice rosso nel bollettino di aggiornamento della protezione civile pugliese per il maltempo.

Oltre che nel foggiano, vento e temporali e grandine sono stati segnalati in vari centri del barese, nel brindisino ed in serata nel leccese. A Brindisi era stato anche diramato l’allarme per due dispersi in mare, allarme presto rientrato.

Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

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Citta’ 27/07/2022 28/07/2022 29/07/2022
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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