rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Riccardo Muti, compie 80 anni il più importante direttore d’orchestra del mondo. Infanzia in Puglia Nato a Napoli il 28 luglio 1941, buon compleanno

28 Luglio 2021
Screenshot 20210728 063550

Buon compleanno al maestro Riccardo Muti, senza dubbio il più celebre direttore d’orchestra. Compie oggi ottanta anni, essendo nato a Napoli il 28 luglio 1941. Dall’infanzia a quasi la maggiore età, un lungo periodo vissuto a Molfetta.

Dal sito istituzionale del Comune di Molfetta:

Resta in Puglia fino quasi alla maggiore età ed è nel dicembre del 1948, all’età di 7 anni, che accade l’evento che segna la sua esistenza. Per la festa di San Nicola, riceve in regalo “un piccolo astuccio con un violino da due quarti” (come racconta nella sua autobiografia Prima la musica poi le parole). Il percorso che lo porterà a dirigere molte tra le più prestigiose orchestre al mondo (Berliner Philharmoniker, Bayerischen Rundfunk, New York Philharmonic, Orchestre National de France, Philharmonia di Londra e Wiener Philharmoniker) inizia proprio quel giorno. Gli esordi molfettesi non sono agevoli con le prime lezioni di solfeggio, ma da lì in poi la strada sarà tutta in discesa. Tornato a Napoli studia pianoforte e si diploma al Conservatorio. A Milano completa gli studi diplomandosi in composizione e direzione d’orchestra. Nel 1968 assume l’incarico (che mantiene fino al 1980) di direttore del Maggio Musicale Fiorentino. Dal 1986 al 2005 è direttore musicale del Teatro alla Scala. Di grande valore il suo contributo al repertorio verdiano, ma anche ad autori meno noti. Nel 2003, un nuovo riconoscimento con la Journée Riccardo Muti: per 14 ore, France Musique trasmette concerti da lui diretti. Ed è sempre lui sul podio de La Fenice di Venezia a dirigere l’atteso concerto di riapertura del teatro. Nel 2004 fonda l’orchestra giovanile Luigi Cherubini. L’interesse per la formazione dei giovani musicisti sfocia, nel 2015, nella prima edizione della Riccardo Muti Italian Opera Academy per direttori d’orchestra, maestri collaboratori e cantanti. Nel 2010 è eletto Musician of the Year dalla rivista Musical America e inizia a dirigere la Chicago Symphony Orchestra. Il 2011 è l’anno della conquista del Grammy Awards per l’esecuzione della Messa da Requiem di Verdi (nella categoria Miglior album classico dell’anno). Con il progetto Le vie dell’Amicizia testimonia il suo impegno civile attraverso concerti in alcuni dei luoghi simbolo della storia: da Sarajevo a Nairobi e Teheran passando per Beirut, Gerusalemme e Otranto. Le più importanti Università del mondo lo hanno insignito, fino a oggi, di oltre 20 lauree honoris causa.

(foto: tratta da sito istituzionale del Comune di Molfetta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione