Stando alle prime ricostruzioni sono un uomoe la figlia di sette mesi le vittime dell’incidente. Tre veicoli coinvolti, per cause da dettagliare, nello scontro sulla strada provinciale 688 Foggia-Mattinata. Accaduto in galleria, a duecento metri dallo svincolo per la località di mare verso cui viaggiava la famiglia di San Ferdinando di Puglia devastata dal sinistro. Padre 34enne e figlia di sette mesi morti, madre e nonno feriti.