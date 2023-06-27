Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Noicattaro:

Musica, cultura e divertimento per tutte le età: presentato il programma dell’Estate Nojana 2023. Un crescendo di appuntamenti che si allunga fino a settembre. Tra le proposte, i Tiromancino in piazza Dossetti, domenica 6 agosto, il Festival NoJazz alla sua terza edizione, musical e lirica. Non solo musica, l’estate nojana sarà anche cabaret e intrattenimento con Tommaso Terrafino e i comici di Colorado e Made in Sud.

L’associazione NAKA organizza la quarta edizione del festival Oculus – cinema in centro, quest’anno dedicato al tema de “La restanza”, affrontato nel saggio dell’antropologo Vito Teti, e che vedrà le proiezioni accompagnate da momenti di confronto con diversi ospiti. Non mancherà il consueto appuntamento con la musica di Noicàttaro Lirica, quest’anno allestita nel nuovo spazio di via della Costituzione, con la “Cavalleria Rusticana”, previsto il 25 e 27 luglio in concomitanza con “Regina di Puglia”, l’iniziativa lanciata dal Comune di Noicàttaro per la valorizzazione dell’uva da tavola pugliese e del suo territorio, in programma dal 23 al 26 luglio. All’appuntamento lirico, si aggiungerà il 4 luglio un appuntamento con l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari dal titolo “Napule è”, accolto nello spazio del sagrato della Chiesa del Soccorso.

Riproposto il NOJazz, (larghi e dintorni) rassegna di musica jazz con spettacoli dal vivo che prevede tre appuntamenti con grandi nomi del jazz, da Paolo Fresu a Serena Brancale e tanti altri. Concerti che si terranno in luoghi suggestivi del centro storico.

Ricco il programma dedicato ai ragazzi con il Festival “Ingiroleggendo” e le tante attività legate al mondo del libro attraverso letture animate e ad alta voce dedicate ai bambini, caccia al tesoro e notti di racconti. Così come, sempre per i più piccoli, torna il Festival Meraviglia in programma il 7 luglio nella zona di via Console Positano.

Torna, invece, dopo 10 anni la proposta musicale del Festival Artenimus, organizzato dall’Associazione Stai!?, i cui dettagli saranno resi noti prossimamente e che avrà il suo cuore pulsante nella zona di via San Filippo Neri.

“Questo palinsesto è il frutto di un lavoro che ha visto coinvolti, oltre che le associazioni locali, alcuni operatori del settore culturale ideatori di progetti interessanti in altri contesti. Il lavoro che stiamo portando avanti in questi anni mira, infatti, a collegare Noicàttaro a reti culturali di ambito sovralocale con l’intento di migliorare sempre più la qualità dell’offerta rivolta ai nostri cittadini”, commenta l’assessore allo Sviluppo del Territorio del Comune di Noicàttaro Germana Pignatelli.

“Siamo soddisfatti e fieri di essere riusciti anche quest’anno nell’intento di garantire la gratuità di tutti gli eventi, anche quelli con prestigiosi artisti di rilievo nazionale. In un periodo ancora critico abbiamo pensato alle famiglie e a offrire l’opportunità di trascorrere un’estate insieme con grandi appuntamenti senza doversi necessariamente spostare”, dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.