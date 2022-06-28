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Puglia, anche oltre i trenta gradi nella notte. Bari oggi codice arancione, domani rosso. Salento: due bagnanti morti di caldo Meteo: calore in aumento ancora per alcuni giorni

28 Giugno 2022
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Alle tre circa a Biccari registrati 33,6 gradi. San Giovanni Rotondo a quota 32,8. Oltre trenta gradi anche Spinazzola ed Altamura. La zona centrosettentrionale della Puglia, dunque, stanotte è stata bollente. Leggermente meno il resto della regione. Ma giusto leggermente.

Ieri due bagnanti morti in Salento per malori legati al caldo. Un laziale 71enne a Torre dell’Orso mentre ad Otranto è deceduto un piemontese che proprio ieri festeggiava il compleanno dei 77 anni.

Ondate di calore: fra le città campione Bari oggi come ieri codice arancione. Domani è previsto per il capoluogo pugliese il codice rosso.

Di seguito il bollettino emesso dal ministero della Salute.

Citta’ 27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022
.ANCONA Livello2 Livello2 Livello3
.BARI Livello2 Livello2 Livello3
.BOLOGNA Livello2 Livello2 Livello3
.BOLZANO Livello2 Livello1 Livello1
.BRESCIA Livello2 Livello1 Livello1
.CAGLIARI Livello2 Livello3 Livello3
.CAMPOBASSO Livello2 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello2 Livello2 Livello3
.CIVITAVECCHIA Livello2 Livello3 Livello3
.FIRENZE Livello2 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello2 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello1 Livello1 Livello1
.LATINA Livello2 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello2 Livello2 Livello3
.MILANO Livello2 Livello1 Livello1
.NAPOLI Livello2 Livello3 Livello3
.PALERMO Livello3 Livello3 Livello3
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello2 Livello2 Livello3
.REGGIO CALABRIA Livello2 Livello3 Livello3
.RIETI Livello2 Livello3 Livello3
.ROMA Livello2 Livello3 Livello3
.TORINO Livello1 Livello1 Livello1
.TRIESTE Livello2 Livello2 Livello1
.VENEZIA Livello2 Livello2 Livello1
.VERONA Livello2 Livello2 Livello1
.VITERBO Livello2 Livello2 Livello3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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