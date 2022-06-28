Alle tre circa a Biccari registrati 33,6 gradi. San Giovanni Rotondo a quota 32,8. Oltre trenta gradi anche Spinazzola ed Altamura. La zona centrosettentrionale della Puglia, dunque, stanotte è stata bollente. Leggermente meno il resto della regione. Ma giusto leggermente.
Ieri due bagnanti morti in Salento per malori legati al caldo. Un laziale 71enne a Torre dell’Orso mentre ad Otranto è deceduto un piemontese che proprio ieri festeggiava il compleanno dei 77 anni.
Ondate di calore: fra le città campione Bari oggi come ieri codice arancione. Domani è previsto per il capoluogo pugliese il codice rosso.
Di seguito il bollettino emesso dal ministero della Salute.
|Citta’
|27/06/2022
|28/06/2022
|29/06/2022
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)