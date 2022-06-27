Di Nino Sangerardi:

Dopo relativa ispezione Banca d’Italia ha accertato nei confronti della Banca del Sud spa “ carenze nell’organizzazione e nei controlli interni”.

Il Governatore Ignazio Visco considerata la nota “ con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Banca del Sud spa, ora in a.s, la proposta di sanzione, tenuto conto che Banca del Sud spa non ha presentato ulteriori osservazioni e esaminati gli atti del procedimento ha disposto che alla suddetta Banca sia inflitta la multa di 30.000 euro”.

Il direttorio di Bankitalia inoltre rispetto agli ex esponenti della Banca del Sud hanno verificato le seguenti irregolarità : carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei membri del consiglio di amministrazione, carenze nei controlli interni da parte dei membri Collegio sindacale, carenze nei controlli interni e nell’organizzazione da parte del direttore generale.

A fronte delle successive notazioni inviate dagli ex rappresentanti della Banca del Sud spa “ non idonee a superare la decisione del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza “ e ritenuto che sussistono gli estremi per l’irrogazione della sanzione pecuniaria si delibera a carico degli ex componenti del Consiglio di amministrazione multe che oscillano da un massimo di 20 mila euro a un minimo di 10 mila euro ciascuno; per quanto riguarda gli ex componenti del Collegio sindacale sanzione da 16 mila euro e 15 mila euro e 15 mila euro per i tre membri; per l’ex direttore generale multa di euro 22.000.

I nove ex facenti parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale hanno impugnato il provvedimento della Banca d’Italia davanti la Corte di Appello di Roma.

Banca del Sud spa nasce nel 2006, sede legale in Napoli, con l’obiettivo di “ dare al Sud Italia una banca in grado di raccogliere il risparmio delle famiglie e imprese e reinvestirlo localmente”.

Tra i 523 soci che sottoscrivono azioni per 18 milioni di euro ci sono Fondazione Istituto Banco di Napoli (2,7 mln euro), Fondiaria Sai(1 mln), Pentar(400 mila), Banca Popolare di Puglia e Basilicata( 250 mila), Federfarma(250 mila), Pilgest spa(200 mila), Interporto Sud Europa( 50 mila).

In data 11 giugno 2021 Banca d’Italia ha decretato lo scioglimento dei vertici della Banca del Sud spa e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Commissari straordinari vengono nominati il dr. Paolo D’Alessio e l’avv. Livia Casale mentre l’avv. Andrea Grosso e il dr. Domenico Posca e il prof.avv. Stefano Delle Monache sono stati designati componenti del Comitato di sorveglianza.

“Obiettivo del provvedimento—scrive Bankitalia—è assicurare un adeguato presidio dell’operatività della Banca e di ripristinare le condizioni di sana e prudente gestione”.

Fondazione Istituto Banco di Napoli, principale azionista della Banca del Sud , ha firmato il ricorso avverso il commissariamento perché sarebbe “ un atto di pregiudizio e diffidenza… La Banca aveva ricevuto offerte vincolanti che consentivano di rafforzare il capitale in termini molto significativi, potenzialmente idonee ad assicurare un futuro sviluppo in vantaggio dei territori di riferimento. La Fondazione non mancherà di fare, anche oggi, tutto ciò che occorra avversando in tutte le sedi competenti il commissariamento disposto per la Banca del Sud spa., così da dar voce a quanti in questo piccolo istituto hanno creduto e hanno investito nella prospettiva di sostegno all’economia locale”.

Si vocifera che ultimamente il consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Bari( Gruppo bancario Mediocredito Centrale) sarebbe interessato per un’offerta vincolante a Banca del Sud spa(in amministrazione straordinaria) per l’acquisizione di un ramo d’azienda composto da quattro filiali situate nei Comuni di Caserta, Napoli, Avellino e Salerno.

Operazione che “permetterebbe di aumentare, in zone di rilievo strategico, gli impieghi nei confronti di famiglie, piccole imprese, mit corporate e , in generale, la base di clientela”.