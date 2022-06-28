“Ormai si inizia a perdere il conto dei detenuti suicidatisi nei penitenziari della regione Puglia, senza che ciò scuota la coscienza di alcuno.” Il sindacato di polizia penitenziaria Sappe comunica in questi termini l’accaduto stamattina: un detenuto suicida nel carcere di Bari. L’uomo di origine barese è con problemi psichiatrici era stato arrestato ieri sera, fine pena 2042.

“Ma è possibile che in un cosiddetto paese civile ci si indigni per un animale maltrattato, e nessuno si preoccupi di affrontare seriamente il problema delle carceri, diventate ormai una discarica sociale ove buttare le anime ed i corpi degli ultimi, dei pazzi, dei diseredati?” è riportato nel comunicato a firma di Federico Pilagatti, segretario nazionale Sappe.

“Era stato portato in carcere nella serata di ieri 27 giugno , il detenuto trentenne della provincia di Bari condannato per omicidio con fine pena 2042, con problemi psichiatrici che questa mattina si è impiccato alla finestra della propria stanza dopo aver annodate le lenzuola alle inferriate. Lo stesso era stato allocato nell’inferno del carcere di Bari che è diventata la sezione ex femminile chiusa per inagibilità, ma riaperta per l’emergenza covid eppoi diventata la discarica dei detenuti psichiatrici. Proprio il SAPPE, sindacato autonomo polizia penitenziaria nelle scorse settimane aveva prima chiesto all’amministrazione locale e regionale di chiudere quella sezione, eppoi denunciato ai mass media la follia di tenere in condizioni igienico sanitarie inenarrabili ed in ambienti fatiscenti i detenuti, quasi tutti con problemi psichiatrici, abbandonati a se stessi. Che quella sezione fosse diventata un lager non lo ha denunciato solo il SAPPE, ma anche i medici psichiatri che lamentavano il fatto che non era corretto ammassare i detenuti psichiatrici in quel reparto ( poiché gli altri detenuti non li volevano nelle loro stanze) , poiché è impensabile curarli con le sole terapie, senza poter accedere ad un minimo programma di trattamento! Ci dicano i vertici del carcere di Bari , se lo sanno, a quale trattamento vengono sottoposti i detenuti con patologie psichiatriche. Di fatto la sezione ex femminile fatta chiudere dal DAP poiché inagibile e pericolosa, è diventato il piccolo manicomio del carcere di Bari con un solo poliziotto a gestire la situazione . Nei giorni scorsi i vertici del carcere di Bari hanno informato del loro difficile lavoro con tutte le problematiche collegate al sovraffollamento e carenza di poliziotti, “dimenticando” però di segnalare quello che accade in quella sezione che doveva essere chiusa da tempo. Il SAPPE diffida perciò l’amministrazione penitenziaria nel praticare il solito gioco di scarico di responsabilità per poi incolpare i poveri poliziotti costretti a lavorare in quel reparto in una situazione di emergenza sia per quando riguarda le condizioni igienico sanitarie, sia per la tipologia di detenuti abbandonati da tutti al loro destino,(alleghiamo le diffide) da soli. Vorremmo infine capire il perché la sen. Cirinnà(ed i professionisti del carcere), invece di riempirsi la bocca dell’ articolo 27 della costituzione per la rieducazione che nei fatti non esiste, oppure di preoccuparsi delle casette dell’amore per malavitosi, non si preoccupa di assicurare condizioni di vita dignitose e di cura ai detenuti affetti da problemi psichiatrici, a quelli che hanno patologie anche gravi che non vengono curati adeguatamente, nonché a tutti quei detenuti che vorrebbero avere la possibilità concreta di reinserimento.”