Di seguito il comunicato:

Stefano Rosa, atleta originario della Basilicata e cinque volte campione del mondo di Body Building, sarà insignito del prestigioso titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica in occasione delle celebrazioni istituzionali del prossimo 2 giugno.

Il riconoscimento rappresenta un’importante attestazione del percorso sportivo, professionale e umano di Stefano Rosa, che negli anni si è distinto a livello internazionale per risultati, dedizione e valori legati allo sport. Il riconoscimento rappresenta un’importante attestazione del percorso sportivo, professionale e umano di Stefano Rosa, che negli anni si è distinto a livello internazionale per risultati, dedizione e valori legati allo sport.

A rendere ancora più significativa l’onorificenza è anche il dato anagrafico: Stefano Rosa sarà infatti tra i più giovani insigniti d’Italia e tra i più giovani premiati durante la cerimonia ufficiale del 2 giugno.

Inoltre, Stefano Rosa entrerà nella storia come il primo body builder uomo italiano ad aver ricevuto il titolo di Cavaliere della Repubblica, segnando un traguardo senza precedenti per il settore del body building nazionale.

Per l’intera comunità lucana, questo traguardo costituisce motivo di grande orgoglio e rappresenta un esempio positivo di eccellenza italiana costruita attraverso sacrificio, disciplina e determinazione.