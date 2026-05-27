Di seguito il comunicato:

L’esperta del sociale pugliese nominata direttrice artistica per la Puglia del prestigioso Premio.

Qualcuno, qualche anno fa, cantava: C’è stato come un lampo lì … proprio in mezzo al cielo … (delle Tremiti).

Da ospite dietro le telecamere della 13^ edizione di Premio Lucio Dalla del 2025 a Direttrice artistica 2026 per la Regione Puglia.

Innamorata fin da bambina di Lucio e delle sue canzoni, Raffaella De Giosa non si è fatta sfuggire la proposta del Patron Maurizio Meli

di prendere le redini in mano della direzione artistica regionale pugliese. Gli ingredienti di questo connubio sono l’amore per la musica,

passione per gli eventi, caparbietà e onestà intellettuale. Nasce, quindi, tutto da quel 6 Settembre dello scorso anno a Roma in occasione

della Finalissima della 13^ edizione e di un intenso scambio tra epistolari e lunghe telefonate che hanno portato a questo risultato.

Meli e De Giosa si mettono subito al lavoro tracciando quelle linee organizzative che hanno portato alla programmazione e realizzazione

della tappa di selezione regionale pugliese prevista per Sabato 13 Giugno, alle ore 14,30, presso le sale della nota Accademia Di Musica Mozart di Foggia.

Selezioni valide ai fini delle fasi di semifinali e Finalissima nazionale di Premio Lucio Dalla che avranno luogo a Roma, come sempre con la formula della

“Classica 3 Giorni”, dal 3 al 5 Settembre 2026. Raffaella De Giosa espone il progetto al M° Luciano Natale, titolare dell’Accademia Mozart, che sposa e

sottoscrive mettendo la struttura musicale a disposizione per l’occasione coinvolgendo la docente di canto la M^ Tania Frasca entusiasta dell’idea.

I docenti Natale e Frasca, forti di professionalità e conoscenze importanti nel campo musicale e dello spettacolo, partecipano alla composizione della

Commissione esaminatrice unitamente alla De Giosa il cui cast è composto da Gianni Colonna (produttore discografico dell’etichetta Kuore Nero di Foggia),

Michele Augelli (pianista e docente musicale), Guido Paolo Longo (direttore d’orchestra, compositore e ingegnere del suono), Giovanna Russo

(finalista al The Voice Senior su Rai 1) e Tania Frasca appunto alla direzione dei lavori sotto la supervisione di Raffaella De Giosa.

In ultimo, sempre sposando il progetto con grande entusiasmo, si è unita anche la Beckstage (Foggia) per interviste, backstage e comunicazione social e stampa.

Insomma, proprio una bella squadra da prima serie per la prima tappa pugliese di Premio Lucio Dalla. Appuntamento dunque al 13 Giugno alle 14,30 presso

l’Accademia Mozart di Viale Vittorio 99 Foggia con tutti gli artisti cantautori e interpreti (di inediti) e per conoscere le nomination che andranno a Roma.