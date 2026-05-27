Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Al via dal 28 maggio a Foggia la nona edizione di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, il festival dedicato ai film, ai racconti e alle esperienze di viaggio intese come attraversamento fisico e metaforico dei luoghi. Una giornata inaugurale intensa e diffusa che attraversa cinema, memoria, archeologia, formazione e nuove generazioni, coinvolgendo diversi spazi della città tra proiezioni, masterclass, laboratori e incontri speciali.

Alle ore 20.30 al Teatro Giordano uno degli eventi più attesi dell’intero festival: l’incontro con Terry Gilliam, protagonista della grande retrospettiva che Mònde 2026 dedica al regista visionario. L’incontro sarà condotto dalla giornalista Silvia Bizio e sarà seguito dalla proiezione di Paura e delirio a Las Vegas (1998). Due outsider intraprendono un viaggio allucinato nel cuore dell’America, tra droghe, eccessi e visioni distorte. Un ritratto psichedelico e feroce del sogno americano, tratto dall’opera di Hunter S. Thompson. Presentato in concorso al Festival di Cannes, è diventato un cult.

La retrospettiva proseguirà poi, alle ore 22.15 a Laltrocinema – Sala 1, con la proiezione di L’uomo che uccise Don Chisciotte (2018). Toby è un geniale ma anche cinico regista di spot che si trova su un set spagnolo in cui sta lavorando su un soggetto legato a Don Chisciotte. Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto 2 Goya. Terry Gilliam dopo 25 anni realizza il suo film su Don Chisciotte delle cui vicissitudini produttive ci resta testimonianza nel prezioso Lost in La Mancha realizzato sul set e con interviste aggiunte nel 2001.

Il primo giorno del festival si apre alle ore 9.00 alla Villa Comunale Area Forum con il programma di formazione “Digital Humanities“, realizzato in collaborazione con Cinecittà e riservato agli iscritti. Alle ore 10.00, a Laltrocinema – Sala 1, prende il via la sezione Panorama Kids & Generation con le proiezioni di Con devozione, Leggerezza, Le cose che rimangono e Murmuri. In contemporanea, alle ore 11.00 in Sala 2, saranno presentati Tutti giù per terra, L’ultimo giorno di felicità, Bratiska, Merlich Merlich e Alice latte e miele.

Sempre alle ore 11.00, alla Villa Comunale Area Forum, si svolgerà il talk “ZEROSEI. Buone pratiche e prospettive dell’offerta educativa e formativa nella Regione Puglia“, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, studiosi ed esperti del settore educativo, mentre il Piccolo Teatro ospiterà il laboratorio “Un alveare di racconti“, a cura di Mira APS.

Alle ore 11.45, a Laltrocinema – Sala 1, spazio alla sezione Panorama Archeologia con Diario di scavo di Lorenzo Scaraggi, alla presenza del regista. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, l’Auditorium Santa Chiara ospita la masterclass di Antonella Lattanzi “Stephen King e Stanley Kubrick: dal libro al film, Shining dal fuoco al ghiaccio“, seguita dalla proiezione dei cortometraggi Vento di Costantino Bionte e We Are Animals di Lorenzo Pallotta.

Alle ore 15.00, al Piccolo Teatro, prende il via anche il laboratorio teatrale “Sbagliando s’inventa“, condotto da Rosa Diletta Rossi e Claudio Castrogiovanni.

Il programma cinematografico prosegue alle ore 17.00 a Laltrocinema – Sala 1 con Civiltà transumanti di Anna Kauber, presente in sala. Alle ore 18.00 saranno invece presentati i cortometraggi della sezione Panorama Kids & Generation realizzati da studenti: Il bisticcio del riccio meticcio, Milo e Le cascate del salto.

Alle ore 18.30 doppio appuntamento: a Laltrocinema sarà proiettato Sea Sister di Brunella Fili, alla presenza della regista, mentre all’Auditorium Santa Chiara sarà presentato Metabolè di Lorenzo Scaraggi, con la partecipazione del regista, dell’interprete Antonella Carone e del professor Danilo Leone.

Tra gli altri appuntamenti della giornata: alle ore 19.00, al Piccolo Teatro, la sezione Panorama Memoria propone Kushta Mayn, Mukunan aprendiz de pajè, America e Quando cadde il cielo, alla presenza dei registi; alle ore 19.30, alla Villa Comunale Area Forum, il live “Agendadeibuonipropositi” a cura di Generact; mentre alle ore 21.00 il Piccolo Teatro ospita un nuovo blocco di proiezioni Panorama Memoria con Murmuri, Ker, Beirut Addio – Cantando sotto le bombe e Festa in famiglia.

Sempre alle ore 19.30, a Laltrocinema – Sala 1, sarà presentato I sogni del vicolo di Lorenzo Giroffi, presente in sala, mentre alle ore 21.00 chiuderà la sezione Panorama Cammini The Madmen Coach di Carlo Liberatore, presente al festival.

Il festival è sostenuto dalla Regione Puglia con risorse del Programma Operativo Complementare 2021-2027 – Accordo per la Coesione, Linea 6.2 Attività culturali, ed è rientrato tra i progetti che hanno ottenuto il massimo punteggio nell’Avviso regionale per i festival cinematografici 2025-2027.