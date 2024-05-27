Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Un appuntamento in musica conclude gli eventi a Monopoli del festival di teatro per le nuove generazioni ‘Maggio all’infanzia’, con la direzione artistica di Teresa Ludovico. Martedì 28 maggio alle ore 19 il Teatro Radar ospita il concerto Molte voci : Una voce.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica ‘Nino Rota’ di Monopoli, i cori interscolastici dello stesso Conservatorio. Si tratta dell’evento d’apertura della seconda Festa della Coralità a Monopoli, frutto della collaborazione tra il Conservatorio e gli Istituti Comprensivi del territorio. Studenti, direttori, docenti, pianisti, cantanti, strumentisti, possono trovare in un clima fortemente inclusivo un punto di incontro ove dare pieno spazio alla creatività, gioia, concertazione ed impegno.

L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni si può chiamare il numero 335 756 47 88 (botteghino Teatro Radar).

Il Festival è organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, dei Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia, e della Camera di Commercio Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Istituto Culturale Coreano in Italia e Kofice (Fondazione Coreana per lo scambio culturale internazionale). Con il patrocinio e il sostegno del Garante dei diritti del minore e del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia.

In collaborazione con il Teatro stabile d’innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e con Casa dello spettatore di Roma, Casa del contemporaneo, TRIC Teatri di Bari, Cooperativa Kismet, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani), TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi, ARPA Puglia, Conservatorio di Musica ‘Nino Rota’ di Monopoli, Pro loco di Martina Franca. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).

Tutte le informazioni e il programma aggiornato sul sito www.maggioallinfanzia.it.