Ballottaggi: affluenza ore 12 al 12,25 per cento in Puglia ELENCO COMUNI Elezioni amministrative: aggiornamenti in tempo reale su www.noinotizie.it

28 Maggio 2023
Screenshot 20210826 151946

Legenda: schema tratto da Eligendo, ministero dell’Interno

PUGLIA

292 su 292

12,25

15,26

BARI

147 su 147

12,50

15,18

ACQUAVIVA DELLE FONTI

20 su 20

14,79

16,78

ALTAMURA

60 su 60

10,96

15,12

MOLA DI BARI

28 su 28

12,65

13,24

NOCI

17 su 17

14,89

17,31

VALENZANO

22 su 22

12,72

14,48

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

50 su 50

11,90

15,44

BISCEGLIE

50 su 50

11,90

15,44

BRINDISI

95 su 95

12,05

15,29

BRINDISI

80 su 80

11,48

15,34

CAROVIGNO

15 su 15

14,74

15,07

