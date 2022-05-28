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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

In un terreno di ulivi minacciati dalla xylella, a Montemesola, l’olio migliore del mondo Ulivè: successi alla Dubai Olive Oil Competition, a Berlino ed in Giappone

28 Maggio 2022
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Ci scrive Emmanuel Sanarica:

Sono un giovane olivicoltore che ha deciso di investire nella propria terra, costruendo un’azienda agricola, a Montemesola, in provincia di Taranto (Puglia), di circa 80 ettari, in un’area minacciata dalla xylella.

Produciamo olio e quest’anno abbiamo lanciato una bottiglia di olio extravergine di oliva di altissima qualità, contenuta in uno scrigno prezioso di design, dai colori innovativi. Il suo nome è Ulivè Grand Cru, un concept innovativo che racchiude la tradizione olivicola della nostra terra, con l’obiettivo di diventare ambasciatori del Made in Puglia e del Made in Italy nel mondo.

E nel breve periodo, sono già arrivate le prime soddisfazioni: abbiamo vinto il premio come miglior olio del mondo nella competizione internazionale a Dubai, denominata Dubai Olive Oil Competition, per quest’anno.

Inoltre, questa settimana abbiamo vinto delle competizioni internazionali in Giappone e a Berlino, classificandosi come medaglia d’oro tra i migliori blend.

Siamo super fieri di questi premi


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