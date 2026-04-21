Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 22 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.