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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo tranne che per il Salento Protezione civile, previsioni meteo

21 Aprile 2026
codice giallo temporali eccetto salento

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 22 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

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