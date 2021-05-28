In provincia di Chieti un barese è stato sorpreso, al controllo dei carabinieri, mentre trasportava circa cento chili di droga in macchina.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:



A Fasano, i Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 20enne del luogo e un 50enne di Milano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i due, nella mattinata del 27 maggio, sottoposti a perquisizione personale nei pressi di una fermata degli autobus della linea proveniente da Milano, sono stati trovati in possesso di due valigie da viaggio contenenti 16,85 kg. di marijuana, nonché 3,2 kg. di hashish, il tutto sottoposto a sequestro. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Brindisi.