Loconia, frazione di Canosa di Puglia, ha fatto registrare oggi 28, 1 gradi. Più o meno come ieri quando la temperatura intorno a mezzogiorno aveva raggiunto i 28,3. Cerignola poco sotto i 28 gradi. In tutta la regione le temperature sono oltre, o anche ben oltre, i 20 gradi salvo zone montuose interne del foggiano che hanno sfiorato o al massimo superato di poco quella quota.

Fra oggi e domani peraltro anche per la Puglia dovrebbe arrivare l’allerta maltempo per le ore finali di aprile.

(immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento di protezione civile della Puglia)