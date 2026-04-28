Di seguito il comunicato:

Dreher, la birra simbolo di spensieratezza, convivialità e spirito goliardico, è pronta ad animare la bella stagione 2026 con eventi, attivazioni sul territorio e iniziative pensate per portare tutta la sua leggerezza nel cuore del Sud Italia, da sempre casa e anima del brand. Prodotta nel Birrificio di Massafra (TA), Dreher si conferma ancora una volta la birra dal carattere solare, accessibile, autentica e capace di unire le persone nel segno del gusto e del divertimento.

TRA MUSICA, FESTIVAL E LEGGEREZZA… UNA DREHER FRESCA SEMPRE A PORTATA DI MANO. Per l’estate 2026, Dreher sarà protagonista di alcuni tra gli appuntamenti più attesi della Puglia, portando la sua energia e il suo spirito goliardico direttamente tra le persone. Si parte il 1° maggio a Taranto con “Uno Maggio Libero e Pensante”, nella suggestiva cornice del Parco Archeologico delle Mura Greche: una giornata di musica, partecipazione e condivisione, dove Dreher sarà presente con uno stand dedicato, pronto a rinfrescare la giornata con la sua birra iconica e a coinvolgere i partecipanti con attività divertenti e gadget brandizzati. L’estate entra poi nel vivo con il Fiorino Future Festival, sempre a Taranto, dal 31 luglio al 3 agosto. Qui Dreher, Official Sponsor, porterà tutta la sua anima più ironica e distintiva, dando vita al celebre claim “Portaci da bere”: hostess e steward vestiti da camerieri si muoveranno infatti tra la folla con borse refrigerate, pronti a “servire” lattine freschissime direttamente al pubblico. Anche in questo caso, non mancheranno stand dedicato, attività di engagement e tanti gadget estivi e divertenti.

UN’ESTATE DA VIVERE… ANCHE IN SPIAGGIA. Non solo eventi: dal 15 giugno al 30 settembre, Dreher accompagnerà i momenti di consumo quotidiani con un concorso attivo nei punti vendita del Sud Italia. In palio, le iconiche sdraiette brandizzate Dreher, perfette per godersi il mare, il sole e – naturalmente – una bella Dreher fresca. Un’iniziativa pensata per portare lo spirito Dreher anche fuori dagli eventi, nei momenti più semplici e autentici dell’estate.

UNA STORIA RADICATA IN PUGLIA, TRA TRADIZIONE E SPIRITO SOLARE. Dreher affonda le sue radici in Puglia, dove dagli anni ’60 è presente con lo storico Birrificio di Massafra. Un legame che rappresenta un vero punto di riferimento identitario per il brand, non solo in quanto luogo di produzione, ma come simbolo di accoglienza, leggerezza e spirito solare che incarnano la cultura del Sud Italia. A partire proprio da questo contesto, anche per l’estate 2026 Dreher si presenta con una proposta rinnovata attraverso una serie di eventi e attivazioni sul territorio e, per il secondo anno consecutivo, riporta al centro la campagna “Portaci da bere”, rilanciando l’iconico jingle in una veste attuale e coerente con il suo spirito più autentico.