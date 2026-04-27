Di seguito un comunicato diffuso da Fidal Puglia:

Un’altra impetuosa ondata di emozioni regalata dagli atleti pugliesi nel fine settimana della Festa della Liberazione.

10000 METRI SU PISTA, LA PUGLIA COLLEZIONA 12 MEDAGLIE AI CAMPIONATI ITALIANI

Un’incetta di medaglie, ben dodici, per la Puglia alla Festa dei 10000 metri su pista di Sulmona in Abruzzo.

Terzo posto, fra gli assoluti uomini, per l’andriese Pasquale Selvarolo (Atletica Pro Canosa, ora in forza alle Fiamme Azzurre). Molto significativo anche il risultato conseguito da Giulia Parisi, classe 2006 (U. S. Foggia Atletica Leggera), terza nella categoria Promesse.

Numerose le soddisfazioni in ambito master.

Giuseppe Santoruvo (Dynamyk Fitness Palo) ha conquistato il titolo di campione italiano nella categoria M35, Sergio Serraiocco (Daunia Running) è giunto secondo tra gli M50, Abdelkrim Boumalik (Daunia Running) terzo degli M55. Due medaglie pugliesi negli M60: titolo italiano ad Antonio Bocale (Daunia Running), terzo posto per Luigi Vagnoli (Dynamyk Fitness Palo).

Luigi Foschi (Daunia Running) si è messo in evidenza quale secondo classificato degli M65, stessa posizione per Fulvio Marzocchi (Dynamyk Fitness Palo) tra gli M70. Degno di nota anche il titolo italiano del sempreverde Francesco Scanzano (Daunia Running) tra gli M75.

Le donne hanno portato in dote altri due podi: Marisa Russo (ASD Kratos Massafra) è giunta terza fra le F45, Alessandra Camassa della Buttazzo Runners è divenuta campionessa italiana F70.



PROVE MULTIPLE: ECCO I CAMPIONI REGIONALI INDIVIDUALI

Due le giornate, sette le gare per le donne, dieci quelle per gli uomini. Lo stadio “Cozzoli” di Molfetta teatro dell’assegnazione dei titoli regionali individuali di prove multiple.

Gioele Paladini (Giovani Atleti Bari) ha prevalso tra gli Allievi, Francesco Salentino (Atletica L’Amico – Cras Taranto) fra le Promesse.

Michelle Cucinelli dell’Alteratletica Locorotondo è la campionessa regionale Senior, Sofia Sternativo (Aps Due Mondi) la vincitrice del titolo Allieve.

PRIMI SUSSULTI TRA PISTA E PEDANE

Le competizioni di contorno, a Molfetta, hanno riservato alcuni spunti tecnici degni di nota. Su tutti, un concorso di salto con l’asta con le rimarchevoli prestazioni, in apertura di stagione all’aperto, di alcuni protagonisti. L’Allievo classe 2009 Gabriele Belardi (Elite Academy Bari) ha saltato un lusinghiero 4.80 al terzo tentativo. Non male anche il 4.60 al primo colpo del compagno di squadra Ivan Musicco (classe 2007). Giacomo Ferramosca, altro portacolori dell’Elite Academy Bari, ha stabilito il primato personale all’aperto nel triplo con 14.02, confermando le buone sensazioni emerse già nella stagione indoor (con il personal best di 14.45 dello scorso 15 febbraio).

MARCIA, LA PUGLIA IN EVIDENZA A PRATO

Terzo posto per Adriano Caferra (Amatori Atletica Acquaviva) nei 5000 metri di marcia Allievi in occasione della terza prova dei Campionati di società di marcia a Prato. Il club murgiano si è piazzato, nelle varie classifiche di tappa, secondo fra gli Juniores, primo tra gli Allievi, secondo a livello Senior-Promesse femminile, primo tra le Juniores e secondo tra le Allieve.

TARANTO, LECCE E ACQUAVIVA: CHE DIVERTIMENTO CON GLI ESORDIENTI!

Campionati provinciali di società Esordienti in tre differenti impianti pugliesi. Primo posto, ad Acquaviva delle Fonti, per l’Atletica Altamura nella graduatoria di società maschile e l’Olimpia Club Molfetta in quella femminile.

Grande entusiasmo anche a Lecce e Taranto con centinaia di piccoli atleti lungo le piste e le pedane del campo scuola “Montefusco” e dello stadio “Giuseppe Valente”.

TRAIL, MEZZA MARATONA, 11 E 7 CHILOMETRI: IL DINAMISMO DELLE SOCIETÀ È CARBURANTE PER IL MOTORE DELL’ATLETICA PUGLIESE

Si è corso sui 7 chilometri, sabato, con l’Asd Otranto 800 per la “Giornata della costa”. Successo in campo maschile di Stefano Garrisi (Asd Tre Casali San Cesario), fra le donne di Agnese De Luca (Asd Cursores).

Un tracciato di 12.5 chilometri con più di 300 metri di dislivello e pendenza massima superiore al 17% ha contribuito a far selezione nella “Castiglione Ecorun” targata Asd Avis in corsa Conversano. Luca Casciaro (Asd Tre Casali San Cesario) e Silvana Iania (Terlizzi Sporting Club) sui rispettivi primi gradini del podio.

Scenario affascinante quello dell’evento promosso dall’Asd Mfr Brindisi “Corri sul mare” a Brindisi, svoltosi sempre il 25 aprile lungo la costa compresa tra Torre Punta Penne e Punta del Serrone. Una gara di rilievo in cui si è imposto, all’arrivo dopo 7 chilometri, Francesco Caliandro dell’Asd Atletica Mesagne-Avis. La vittoria nel concorso femminile è stata di Francesca Pastore (Asd Gioia Running).

La quindicesima “Corri la San Giuseppe“, sulla distanza di 11.4 chilometri, ha infiammato le strade di San Nicandro Garganico nella mattinata di domenica. Primo al traguardo fra gli uomini Valerio Santoro (Polisportiva Eppe Merla San Giovanni Rotondo) mentre in ambito femminile si è imposta Libera Francesca Caputo, portacolori della formazione organizzatrice dell’Asd Runners San Nicandro.

Due gli appuntamenti domenicali con la mezza maratona.

1017 i classificati della “Corri con Gioia”, quarta prova del circuito Corripuglia. Dominio assoluto di Jean De Dieu Butoyi, specialista burundese tesserato per l’Asd Bitonto Runners che ha fatto letteralmente il vuoto. Domenica Capozzi (Asd Spits Run W & T Sammichele) ha fatto sua la gara femminile. La massiccia partecipazione registrata è senz’altro un successo per la dirigenza dell’Asd Gioia Running.

L’Asd Cavalli di razza ha curato l’organizzazione di “Terre a Levante” sulle strade di Andrano, con 280 atleti giunti all’arrivo. Applausi per Biagio Riso (Podistica Magliese) e Pamela Greco (Saracenatletica).

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