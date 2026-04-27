Di seguito il comunicato:

Festa di San Giuseppe Patriarca

Patrono dei Lavoratori

1° maggio 2026

“Ricordati dunque di noi, o beato Giuseppe, e intercedi presso il tuo Figlio putativo con la tua potente preghiera; ma rendici anche propizia la beatissima Vergine tua sposa, che è Madre di colui con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli infiniti. Amen”

(San Bernardino da Siena)

PROGRAMMA RELIGIOSO

MARTEDI 28 APRILE

Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario.

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica in suffragio dei Soci defunti delle Societă Agricola e Operaia di Mutuo Soccorso.

MERCOLEDİ 29 APRILE

Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario.

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica.

GIOVEDÌ 30 APRILE

Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario.

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica.

Ore 20.00 Adorazione Eucaristica Comunitaria in onore di San Giuseppe Patriarca

VENERDI 1º MAGGIO 2026 FESTA DI SAN GIUSEPPE PATRIARCA

Ore 8.30 Celebrazione Eucaristica.

Ore 10.30 Celebrazione Eucaristica.

Ore 18.30 Preghiera del Vespro.

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da D. Oronzino Stefanelli Parroco di Melissano con la partecipazione delle Societá Agricola e Operaia di Mutuo Soccorso.

Ore 20.00 SOLENNE PROCESSIONE per le seguenti strade: Chiesa san Giuseppe Patriarca -via Torino – via Corsica- via Puglia- via F.lli Cervi – via Peucezia – via Monte Bianco- via Vittorio Veneto-via T. Colaci -Piazza Umberto I- via Garibaldi-Chiesa San Giuseppe Patriarca.

PROGRAMMA CIVILE

VENERDI 1º MAGGIO 2026 VENERDI 1º MAGGIO 2026

Ore 9.30 Esibizione del Gruppo

Musici e Sbandieratori

del Rione Cittadella.

Ore 21.00 BALLA ITALIA IN CONCERTO

LUMINARIE

a cura della ditta ILLUMINAL ART

BANDA MUSICALE Assocazione “San Giuseppe da Copertino”-Copertina

Siringrazia quanti hanno collaborato per la buona riuscita della festa.

1 Sacerdoti ei Componenti del Comitato