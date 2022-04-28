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Martina Franca: ingresso in Con, l’imprenditrice Donatella Castellana nella coalizione per Gianfranco Palmisano Ufficiale l'adesione

28 Aprile 2022
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Di seguito il comunicato:

Il gruppo di CON si amplia e si qualifica ulteriormente a Martina Franca.
Gli assessori regionali al turismo Gianfranco Lopane e allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, insieme al capogruppo Giuseppe Tupputi ed ai consiglieri Alessandro Leoci e Stefano Lacatena comunicano l’adesione al movimento di Donatella Castellana, imprenditrice di Martina Franca che è sin da subito impegnata, anche in vista delle imminenti elezioni amministrative, mettendo a disposizione della comunità martinese la sua esperienza e sensibilità di amministratrice pubblica, professionista e donna.
“Insieme al capogruppo in consiglio comunale Giuseppe Cervellera e al medico Lorenzo Larocca, già candidato alle elezioni regionali, ed ai tanti amici che in questi mesi lavorano al progetto del Presidente Emiliano, il movimento CON si arricchisce di nuova linfa e porterà un contributo programmatico importante alla “Coalizione della Puglia” che si sta delineando anche a Martina Franca”, dichiara l’assessore Gianfranco Lopane.
“Benvenuti ai nuovi amici”, aggiunge il capogruppo regionale Giuseppe Tupputi, “che portano nuove sensibilità e un grande bagaglio di esperienza amministrativa e professionale”.

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