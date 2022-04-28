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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile

Il campione italiano di calcolo mentale ha 13 anni ed è di Bari Samuel frequenta l'istituto "Massari Galilei"

28 Aprile 2022
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Tweet, con immagine, diffuso dalla Regione Puglia:

Tredici anni, barese, iscritto alla I.C. Massari Galilei Bari, Samuel ha vinto il Campionato nazionale promosso dall’università LUISS di Roma, Studiogiochi e Kangourou.
Continua così, Samuel.


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