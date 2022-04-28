Tweet, con immagine, diffuso dalla Regione Puglia:
Tredici anni, barese, iscritto alla I.C. Massari Galilei Bari, Samuel ha vinto il Campionato nazionale promosso dall’università LUISS di Roma, Studiogiochi e Kangourou.
Continua così, Samuel.
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione