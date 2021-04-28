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Puglia: 231996 positivi a test corona virus, incremento di 1282 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

28 Aprile 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 28 aprile 2021 in Puglia, sono stati registrati 12733 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.282 casi positivi: 502 in provincia di Bari, 116 in provincia di Brindisi, 152 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 186 in provincia di Lecce, 279 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati 48 decessi: 18 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.198.817 test.

177.547 sono i pazienti guariti.

48.643 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 231.996 così suddivisi:

89.392 nella Provincia di Bari;

22.778 nella Provincia di Bat;

17.350 nella Provincia di Brindisi;

41.870 nella Provincia di Foggia;

22.961 nella Provincia di Lecce;

36.536 nella Provincia di Taranto;

750 attribuiti a residenti fuori regione;

359 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino è disponibile al link: http://rpu.gl/sd9V0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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