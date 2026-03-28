Di seguito la comunicazione:
Considerate le condizioni meteo previste, la LILT Bari ha deciso di RINVIARE gli eventi in programma sabato 28 marzo nel Palazzo dell’ex mercato del pesce.
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Varie regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.+