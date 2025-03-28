Mercoledì 26 marzo alle 10.30 nella sede dell’Arcivescovado, si è svolta la presentazione dell’undicesima edizione del Mysterium Festival. La rassegna di eventi di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura, si terrà a Taranto da venerdì 28 marzo, con il “Te deum”, concerto di inaugurazione, eseguito nella Concattedrale Gran Madre di Dio, a domenica 20 aprile, giornata di chiusura del “Mysterium” con il Concerto di Pasqua nella Cattedrale di San Cataldo.

All’interno di un programma per tutti, il pubblico potrà assistere a numerosi concerti con l’Orchestra della Magna Grecia e l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto; concerti con il L.A. Chorus, un coro polifonico e un coro di voci bianche; e, ancora, incontri, proiezione di film, reading musicali, momenti a più voci, spettacoli di danza e tessere d’arte. Anello di congiunzione fra i numerosi eventi, come sempre, la declinazione del sacro attraverso il linguaggio artistico.

All’incontro con la stampa condotto da Monsignor Emanuele Ferro, parroco della Basilica Cattedrale San Cataldo, hanno preso parte Sua Eccellenza Ciro Miniero, Arcivescovo di Taranto; Mattia Giorno, consigliere del Presidente della Regione; Eliseo Nicolì, in rappresentanza del commissario al Comune di Taranto, Giuliana Perrotta; Piero Romano, codirettore artistico Mysterium Festival; Pierfranco Semeraro, codirettore artistico Mysterium Festival; Donato Fusillo, presidente Comitato scientifico Mysterium Festival; Adriana Chirico, Comitato scientifico Mysterium Festival.

Gli eventi in programma sono stati selezionati, scelti e condivisi dal Comitato scientifico del Mysterium Festival, del quale fanno parte anche il prof. Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari, e la dott.ssa Stella Falzone, direttrice del Museo Archeologico nazionale di Taranto (MArTA),

Il Mysterium Festival 2025 è una rassegna realizzata da ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, Le Corti di Taras, ARCoPu, Arcidiocesi di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura, in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, Caffè Ninfole, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Living, TP Italia, Programma Sviluppo, Comes e Chemipul.

«E’ un momento straordinario, particolarmente atteso a Taranto – ha detto Sua Eccellenza Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto – dai nostri concittadini, ma anche da quei fedeli ospiti in questi giorni della nostra città; il “Mysterium” ha un ritmo sostenuto che si arricchisce anno dopo anno: risponde all’esigenza di nutrire lo spirito attraverso l’arte e la potenza della musica e del canto, della poesia, delle diverse rappresentazioni ospitate in rassegna: credo che il “Mysterium” sia espressione di quello che è l’intimo del cuore».

«E’ un “Mysterium” che abbraccia il territorio dal 28 marzo al 20 aprile – dichiara Piero Romano, codirettore artistico della rassegna – dalla Concattedrale alla Cattedrale, passando per tutti i quartieri con trentaquattro iniziative complessive, nelle parrocchie, con tre eventi fuori dai nostri confini: uno a Lecce (Te Deum), uno a Ginevra (Requiem), uno a Roma (Dalla culla alla croce); ciò significa che il “Mysterium” espande ulteriormente il suo interesse sensibilizzando quanti hanno inteso ospitarlo; la rassegna porta nei quartieri cittadini questo segno di sacro, di fede, di credo, di comunità; questa undicesima edizione dà anche un segno di maturità, rappresentando un’offerta culturale, artistica al territorio durante un periodo particolarmente vissuto dai tarantini entrando nell’animo di ognuno di noi».

«Primo appuntamento il 28 marzo con l’esecuzione del trittico “Te deum” – ha detto Pierfranco Semeraro, codirettore del “Mysterium” – che vede tre autori diversi fra loro, Jenkins, Dvorak ed Esenvalds, ma anche affini; fra la serie di appuntamenti, tutti di alto valore, mi piace segnalare il progetto “Credo”, affidato a due compagini giovanili con l’esecuzione in “prima assoluta in tempi moderni” del “Credo” di Fago, autore barocco tarantino».

«Il “Mysterium è ormai parte integrante della città – l’intervento di Mattia Giorno, consigliere del presidente della Regione – è la connessione fra la città di Taranto e la sua Settimana santa; sono in tanti ad attendere questa rassegna che assume grande importanza per il territorio durante la Quaresima: il “Mysterium”, infatti, ci permette di guardare attraverso la cultura, la musica e l’arte, a tutto il suo percorso di preparazione fino alla Santa Pasqua».

Eliseo Nicolì, subcommissario prefettizio al Comune di Taranto, nel suo breve intervento ha posto in evidenza quanto sia importante e concreto il “Mysterium” nel cammino di preparazione ai Riti della Settimana santa che a Taranto sono vissuti come in nessun’altra parte d’Italia. Ma il “Mysterium” è attività sociale. «Anche quest’anno – ha riferito Donato Fusillo, presidente del Comitato scientifico della rassegna – offriremo un momento di gioia e felicità ai bambini della struttura complessa di Pediatria dell’ospedale SS. Annunziata; un progetto, questo, realizzato grazie alla collaborazione con il Coro delle Voci bianche dell’Istituto Alfieri di Taranto a cura della prof.ssa Dora Marangi».

«Un connubio ideale fra arte e architettura – ha detto Adriana Chirico in rappresentanza del Comitato scientifico – per valorizzare e rafforzare il patrimonio storico della nostra città: non è un caso aver scelto chiese dislocate in tutto il territorio, dall’Isola al Borgo Umbertino, passando per le periferie».

Inaugurazione, dunque, venerdì 28 marzo alle 21.00, nella Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto con “Te Deum”, composizioni di Jenkins, Dvorak ed Esenvalds. Con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Nils Schweckendiek, il soprano Nikoletta Hertsak, il baritono Jungmin Kim, i cori ARCoPu e L.A. Chorus diretti dai Maestri Danilo Cacciatore, Alessandro Fortunato e Vincenzo Scarafile (ingresso 15euro, Vivaticket). Il concerto, con gli stessi protagonisti, il giorno seguente, sabato 29 marzo alle 19.30, farà tappa a Lecce, nel Santuario di Sant’Antonio a Fulgenzio (ingresso libero).

Venerdì 4 aprile alle 20.30, nella Chiesa del Carmine, e sabato 5 aprile sempre alle 20.30 nella chiesa San Giovanni Bosco, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò e il L.A. Chorus diretto da Donato Totaro, eseguirà il “Requiem” di Mozart, con il soprano Giorgia Teodoro, il mezzosoprano Maura Gaudenzi, il tenore Davide Tuscano e il basso Francesco Leone.

Domenica 6 aprile alle 19.30 nella chiesa del SS. Crocifisso, in collaborazione con il Centro artistico musicale Paolo Grassi, “Heu Mihi: il Canto dell’Ombra”, con il coro polifonico Da Labyrintho diretto da Walter Testolin, voce narrante Sandro Cappelletto.

Come sempre, anche il cinema all’interno del Mysterium Festival pone l’accento sui temi del sacro. Tre, diverse fra loro, le proposte a cura di Adriano di Giorgio che quest’anno ha selezionato: “Padre Pio” di Abel Ferrara, in programma lunedì 7 aprile alle 20.00 al cinema-teatro Orfeo, dialogo con il critico cinematografico Massimo Causo; mercoledì 9 aprile alle 20.00, “The Chosen” di Dallas Jenkins, dialogo con Monsignor Emanuele Ferro; venerdì 10 aprile, sempre alle 20.00, “Amore a Mumbai” di Payal Kapadia, dialogo con il cri-tico Massimo Causo. Ingresso: 5euro.

I concerti proseguono martedì 8 aprile alle 20.30 nella chiesa SS. Addolorata e mercoledì 9 aprile alle 20.30 nella chiesa Gesù Divin Lavoratore con “Lo scrigno dell’anima”, due appuntamenti con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Maurizio Lomartire, con il tenore Julian Hubbard ed Emanuele Urso al corno. Musiche di Mahler (Adagietto), Lomartire (Deliciae Tarentinae n.3 – Galaesus niger) e Britten (Serenata per tenore, corno e archi).

Venerdì 11 aprile alle 20.30, nella chiesa Santa Famiglia, oratorio per voci, coro, orchestra e strumenti popolari: “Dalla culla alla croce”. Con l’Orchestra della Magna Grecia, diretta dal Maestro Michele Nitti e il L.A. Chorus, diretto da Alessandro Fortunato; Maestri collaboratori: Antonio Vasta e Francesco Buongiorno; Mario Incudine, voce e strumenti popolari, con Anita Vitale, Michele Piccione e Pino Ricosta. Sabato 12 aprile alle 17.30, nel Salone dei Vescovi, “Incontro” con Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo metropolita di Taranto.

Sempre sabato 12 aprile alle 20.30, nella chiesa Madonna della Salute e domenica 13 aprile alle 19.00 nel Salone parrocchiale Regina Pacis, in via Sciabelle a Lama, le musiche di Vivaldi, Fago e Leo in “Io credo”, con l’Orchestra giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto e il Coro Giovanile pugliese diretti dal maestro Luigi Leo.

Domenica 13 aprile alle 11.15 nella Sala del Museo Archeologico nazionale (MArTa), reading musicale “Ma che razza di Otello?”, protagonista l’attrice Marina Massironi, con Monica Micheli all’arpa. Visita al museo, a partire dalle 10.30, più reading, 10euro (Viva-ticket).

Domenica 13 aprile alle 20.00, nella chiesa di San Pasquale, “Donna madre”, con l’Ensemble vocale Corolla e Carolina Bubbico, voce, piano e percussioni. Questo evento è una commissione del Mysterium Festival.

Lunedì 14 aprile alle 20.30 nella chiesa Beato Nunzio Sulprizio, e martedì 15 aprile alle 20.30 nella chiesa Sant’Egidio, “The Gospel mass” di Jacob De Haan con il L.A. Chorus diretto dal Maestro Graziano Leserri. Sempre martedì 15 aprile, alle 11.00, nella cappella dell’Ospedale SS. Annunziata: “La bellezza salverà il mondo”. Evento esclusivo riservato agli ospiti e agli operatori del presidio ospedaliero. Protagonisti il Coro di Voci bianche dell’I.C. Vittorio Alfieri di Taranto diretto da Dora Marangi, Rosanna Panio e Loredana Pennarola maestri praparatori, con Alessandra Corbelli al pianoforte.

Mercoledì 16 aprile alle 21.00 al Teatro Orfeo, “The Man – The Passion of the Christ”, spettacolo di danza con RBR Illusionisti della danza, coreografie di Cristina Ledri e Cristiano Fagioli. Biglietti su Vivaticket.

Giovedì 17 e venerdì 18 aprile, tre spettacoli: 18.30, 19.30, 20.30, “Tessere d’arte nel Borgo e nell’Isola”: “Inno all’amore”, nella sede dell’Università degli studi di Bari in via Duomo, con Lucia Lavia, attrice e voce recitante, con Adalisa Castellaneta alla chitarra e Lello Narcisi al flauto; “Sorella Acqua – 800 anni del Cantico”, nel chiostro del SS. Crocifisso, con il Quartetto di Violoncelli Meridies, voce recitante Erminio Truncellito; “Ténèbres et Lumière – Ribera e Caravaggio”, nel Centro San Gaetano in via Cava, con il Ludovica Rambelli Teatro.

Infine, a chiusura del Mysterium Festival, Domenica 20 aprile alle 19.00 nella Cattedrale di San Cataldo alle 19.00, Concerto di Pasqua. Con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, il L.A. Chorus diretto dal Maestro Luigi Leo: Messa n.6 di F. Schubert e, prima assoluta, Jè Pasche di Simone Falcone, con il soprano Maria Kosovitsa, il mezzosoprano Saori Sugyama, il tenore Riccardo Della Sciucca, il basso Agostino Subacchi.

Come consuetudine, sabato 19 aprile alle 17.30, sempre nella Cattedrale di San Cataldo, la Prova generale del Concerto di Pasqua aperta al pubblico.

MYSTERIUM FESTIVAL 2025 – Undicesima edizione

INAUGURAZIONE

TE DEUM

Nils Schweckendiek direttore

NIKOLETTA HERTSAK soprano

JUNGMIN KIM baritono

DANILO CACCIATORE, ALESSANDRO FORTUNATO, VINCENZO SCARAFILE maestri del coro

CORO REGIONALE ARCoPu

L. A. CHORUS

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA



Te Deum di K.Jenkins

Te Deum di A. Dvorak

Trinity Te Deum di E.Esenvalds

VENERDÌ 28 MARZO

Concattedrale Gran Madre di Dio, ore 21.00

Ingresso 15€ – Vivaticket

SABATO 29 MARZO

Lecce, Santuario di Sant’Antonio a Fulgenzio, ore 19,30

Ingresso libero

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REQUIEM DI MOZART

GIANLUCA MARCIANÒ direttore

GIORGIA TEODORO soprano

MARA GAUDENZI mezzosoprano

DAVIDE TUSCANO tenore

FRANCESCO LEONE basso

DONATO TOTARO maestro del coro

L. A. CHORUS

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA



Requiem K626 di W.A.Mozart

‘A dumeneche de le Parme, di P.Di Stefano

VENERDÌ 04 APRILE

Chiesa del Carmine, ore 20.30

SABATO 05 APRILE

Chiesa San Giovanni Bosco, ore 20.30

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HEU MIHI: IL CANTO DELL’OMBRA

WALTER TESTOLIN direttore

DE LABYRINTHO coro polifonico

SANDRO CAPPELLETTO voce narrante

Musiche di Dentice, Palestrina, De Victoria

In collaborazione con il Centro Artistico Musicale Paolo Grassi

DOMENICA 6 APRILE

Chiesa SS Crocifisso, ore 19.30

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MYSTERIUM FILM

PADRE PIO

di Abel Ferrara (Italia, 2023)

Dialogo con Massimo Causo

LUNEDÌ 07 APRILE

THE CHOSEN

di Dallas Jenkins (USA 2017)

Dialogo con Don Emanuele Ferro

MERCOLEDÌ 09 APRILE

AMORE A MUMBAI

di Payal Kapadia (India, 2024)

Dialogo con Massimo Causo

VENERDÌ 10 APRILE

A cura di Adriano Di Giorgio

Cinema Teatro Orfeo, ore 20.00

Ingresso 5€

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LO SCRIGNO DELL’ANIMA

MAURIZIO LOMARTIRE direttore

JULIAN HUBBARD tenore

EMANUELE URSO corno

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA



G. Mahler: Adagietto

M. Lomartire: Deliciae Tarentinae n.3 – Galaesus niger

B. Britten: Serenata per tenore, corno e archi

MARTEDÌ 08 APRILE

Chiesa Maria SS Addolorata, ore 20.30

MERCOLEDÌ 09 APRILE

Chiesa Gesù Divin Lavoratore, ore 20.30

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DALLA CULLA ALLA CROCE

Oratorio per voci, coro, orchestra e strumenti popolari

MARIO INCUDINE voce e strumenti popolari

MICHELE NITTI – direttore

ALESSANDRO FORTUNATO – maestro del coro

ANTONIO VASTA e FRANCESCO BUONGIORNO maestri collaboratori

con ANITA VITALE, MICHELE PICCIONE, PINO RICOSTA

L. A. CHORUS

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

VENERDÌ 11 APRILE

Chiesa Santa Famiglia, ore 20.30

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INCONTRO

con Monsignor Ciro Miniero

Arcivescovo metropolita di Taranto

SABATO 12 APRILE

Salone dei vescovi, ore 17.30

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IO CREDO

LUIGI LEO direttore

CORO GIOVANILE PUGLIESE

L.A. CHORUS

ORCHESTRA GIOVANILE DELLA MAGNA GRECIA

Musiche di A.Vivaldi, N.Fago, L.Leo

SABATO 12 APRILE

Chiesa Madonna della Salute, ore 20.30

DOMENICA 13 APRILE

Salone Parrocchiale Regina Pacis

(Via Sciabelle – Lama) ore 19.00

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MA CHE RAZZA DI OTELLO?

Reading musicale

MARINA MASSIRONI interprete

MONICA MICHELI arpa

DOMENICA 13 APRILE

Museo MArTa

Visita ore 10.30

Concerto ore 11.15

Visita+Concerto 10€ – Vivaticket

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DONNA MADRE

CAROLINA BUBBICO voce, piano e percussioni

ENSEMBLE VOCALE COROLLA

Commissione del Mysterium Festival

DOMENICA 13 APRILE

Chiesa San Pasquale, ore 20.00

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THE GOSPEL MASS

di Jacob De Haan

GRAZIANO LESERRI direttore

L.A. Chorus

ORCHESTRA GIOVANILE DELLA MAGNA GRECIA

LUNEDÌ 14 APRILE

Chiesa Beato Nunzio Sulprizio, ore 20.30

MARTEDÌ 15 APRILE

Chiesa Sant’Egidio, ore 20.30

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La bellezza salverà il mondo

DORA MARANGI direttore

ROSANNA PANIO e LOREDANA PENNAROLA maestri preparatori

ALESSANDRA CORBELLI pianoforte

Coro di Voci Bianche dell’I.C. Vittorio Alfieri di Taranto

MARTEDÌ 15 APRILE

Cappella dell’Ospedale “SS. Annunziata”, ore 11.00

riservato agli ospiti e operatori del Presidio Ospedaliero

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THE MAN

The Passion of the Christ

CRISTINA LEDRI e CRISTIANO FAGIOLI coreografie

RBR ILLUSIONISTI DELLA DANZA

MERCOLEDì 16 APRILE

Teatro Orfeo, ore 21.00

Biglietti su Vivaticket

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TESSERE D’ARTE NEL BORGO E NELL’ISOLA

INNO ALL’AMORE

LUCIA LAVIA attrice e voce recitante

ADALISA CASTELLANETA chitarra

LELLO NARCISI flauto

Università degli Studi di Bari – Via Duomo

SORELLA ACQUA

800 anni del Cantico

ERMINIO TRUNCELLITO voce recitante

QUARTETTO DI VIOLONCELLI MERIDIES

Chiostro S.S.Crocifisso

TABLEAUX VIVANTS

Ténèbres et Lumière – Ribera e Caravaggio

LUDOVICA RAMBELLI TEATRO

Centro San Gaetano (via Cava)

GIOVEDÌ 17 e VENERDÌ 18 APRILE

1° spettacolo ore 18.30

2° spettacolo ore 19.30

3° spettacolo ore 20.30

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CONCERTO DI PASQUA

PIERO ROMANO direttore

MARIA KOSOVITSA soprano

SAORI SUGYAMA mezzosoprano

RICCARDO DELLA SCIUCCA tenore

JACOPO DIPASQUALE tenore

AGOSTINO SUBACCHI basso

LUIGI LEO maestro del coro

L.A. CHORUS

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA



Messa n.6 di F. Schubert

Jè Pasche, di Simone Falcone (prima assoluta)

SABATO 19 APRILE

prova generale aperta ore 17.30

DOMENICA 20 APRILE

Cattedrale di S.Cataldo, ore 19.00

Venerdì 28 marzo alle 21, Concattedrale Gran Madre di Dio

MYSTERIUM FESTIVAL

Inaugura il Te Deum

Musiche di Dvorak, Esenvalds e Jenkins. Orchestra della Magna Grecia diretta da Nils Schweckendiek. Con il soprano Nikoletta Hertsak e il baritono Jungmin Kim, i cori ARCoPu e L.A. Chorus diretti dai Maestri Danilo Cacciatore, Alessandro Fortunato e Vincenzo Scarafile. Codirettori della rassegna i Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro

Venerdì 28 marzo alle 21.00, nella Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto con “Te Deum”, inaugurazione del Mysterium Festival, undicesima rassegna di eventi di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura. In programma composizioni di Jenkins, Dvorak ed Esenvalds, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Nils Schweckendiek, il soprano Nikoletta Hertsak, il baritono Jungmin Kim, i cori ARCoPu e L.A. Chorus diretti dai Maestri Danilo Cacciatore, Alessandro Fortunato e Vincenzo Scarafile (ingresso 15euro, Vivaticket). Il concerto, con gli stessi protagonisti, il giorno seguente, sabato 29 marzo alle 19.30, farà tappa a Lecce, nel Santuario di Sant’Antonio a Fulgenzio (ingresso libero).

Il Mysterium Festival 2025, del quale sono codirettori i Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro, è una rassegna realizzata da ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, Le Corti di Taras, ARCoPu, Arcidiocesi di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura, in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, Caffè Ninfole, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Living, TP Italia, Programma Sviluppo, Comes e Chemipul.

Te Deum per soli, coro e orchestra Op. 103 (Antonin Dvorak); Trinity Te Deum per coro e orchestra (Eriks Esenvalds) e Te Deum per coro e orchestra (Karl Jenkins), sono i tre titoli in programma. Il Te Deum di Dvorak nacque in parte come opera su commissione. Il testo steso appositamente, che sarà poi «The American Flag», giunge poco avanti. Suddiviso in quattro movimenti principali, la forma di questo Te Deum viene accomunata di solito a quella di una sinfonia, mentre l’importanza assegnata al fattore vocale negli stessi movimenti, denominati «cori» nella partitura, autorizza a ricercarne i modelli nei salmi latini e inglesi di Haendel e nella fioritura di cantate sacre della musica barocca boema.

Trinity Te Deum per coro e orchestra di Eriks Esenvalds è una rivisitazione della tradizione anglicana della musica cerimoniale eseguita per l’insediamento di Sir Gregory Winter come Maestro del Trinity College di Cambridge il 2 ottobre 2012. Questo brillante inno di lode si apre con fanfare lampeggianti di ottoni e organo affondando al coro la parte principale con l’aria di una danza gentile e maestosa nel ricordo di un canto popolare. Infine, il Te Deum per coro e orchestra di Karl Jenkins, una composizione sacra di Karl Jenkins composta nel 2008 per coro e orchestra. È un’ambientazione estesa del Te Deum in latino.

La rassegna di eventi di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura si svolgerà a Taranto da venerdì 28 marzo a domenica 20 aprile, giornata di chiusura della rassegna con il Concerto di Pasqua nella Cattedrale di San Cataldo. Gli eventi in programma sono stati selezionati e condivisi dal Comitato scientifico del Mysterium Festival del quale fanno parte il dott. Donato Fusillo (presidente), i Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro; Monsignor Emanuele Ferro, parroco della Basilica Cattedrale San Cataldo; la prof. Adriana Chirico, il prof. Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari, e la dott.ssa Stella Falzone, direttrice del Museo Archeologico nazionale di Taranto (MArTA).