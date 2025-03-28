Di seguito un comunicato diffuso da Sud est donne:

È in partenza, a Martina Franca, giovedì 3 aprile, la formazione specialistica gratuita “Diritto all’infanzia. Il contrasto all’abuso e al maltrattamento sulle persone minori di età”, organizzata dal Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio, in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Martina Franca.

La formazione si propone come uno spazio di approfondimento sulla condizione psicologica esperita da bambini e adolescenti vittime di violenza assistita, al fine di condividere il modello di intervento per la gestione delle situazioni di violenza assistita da maltrattamento sulle madri, attraverso la discussione di casi. Un obiettivo che si coniuga con le priorità della Regione Puglia e del suo 2° Piano Regionale delle Politiche Sociali (2011-2013) che prevede il potenziamento degli interventi tesi a prevenire la violenza contro i/le minorenni e la violenza tra pari, rilevare ed intervenire precocemente nei casi di violenza e consolidare i servizi di assistenza alle vittime e alle famiglie in cui i maltrattamenti si verificano, qualificando il personale che a vario titolo opera nell’ambito della prevenzione e contrasto della violenza, con particolare riferimento ai servizi sociali, sanitari, dell’istruzione, del sistema giudiziario e delle forze dell’ordine.

Il programma formativo consta di 7 moduli, per un totale di 25 ore di lezioni frontali, in cui si alterneranno lavori di gruppi, case history e discussioni in plenaria, con il contributo di importanti professioniste che operano, a vari livelli, nella prevenzione e contrasto della violenza maschile su donne e minori, tra cui, solo per citarne alcune, Teresa Bruno, già presidente dell’Associazione Artemisia di Firenze, Maria Rosa Giolito, Responsabile del Coordinamento dei consultori della Regione Piemonte e Rosangela Paparella, Coordinatrice del Centro Antidiscriminazione Mo.N.Di.

Il corso, le cui iscrizioni sono aperte fino alle ore 12 di lunedì 31 marzo compilando il modulo online all’indirizzo https://bit.ly/formazionemartinafranca, si rivolge a alle operatrici ed operatori dei Servizi Sociali, dell’EMI, dei Consultori, del Presidio Ospedaliero di Martina Franca, dell’USSM, di Neuropsichiatria infantile, del CUAV dei CSF, ADE, Integrazione Scolastica e Centri Diurni, Psicologhe e Psicologi, Educatrici ed Educatori Professionali, Forze dell’ordine, Avvocate/i, Personale del 118, Insegnanti delle Scuole di Ogni Ordine e Grado, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta.

Un’importante occasione, non solo formativa, ma anche di rafforzamento della rete dei servizi dedicati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle persone minori di età, un fenomeno che richiede uno sguardo multidisciplinare capace di coglierne la complessità e le tante implicazioni e sfaccettature.