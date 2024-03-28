Secondo alcune stime gli intossicati sono circa 70, stando ad altre notizie sono circa 150. Studenti e docenti di una scuola di Milazzo rimasti intossicati durante la gita di quattro giorni in Pugliaee Basilicata in questi giorni con tappe fra le altre ad Alberobello, Castellana Grotte e Fasano. Proprio mangiando in una struttura fra Alberobello e Fasano, secondo le ricostruzioni dell’accaduto, si sono originati i malori che per numerosi dei colpiti hanno comportato la necessità di andare al pronto soccorso. Il dirigente scolastico dell’istituto siciliano ha esposto il fatto ai carabinieri, sarà il Nas a fare chiarezza. Verosimilmente è stato il pollo ad avere provocato le intossicazioni.